Mit Schlauch, Schwamm und Rundballen

31 Jugendfeuerwehrgruppen haben viel Spaß beim „Spiel ohne Grenzen“ in Neerstedt

+ Die Sieger vom „Spiel ohne Grenzen“ in der Altersgruppe A samt der Gratulanten (v.l.): Kreisjugendfeuerwehrwart Werner Mietzon, die Vertreter der Jugendfeuerwehren Sandkrug, Prinzhöfte-Horstedt und Klein Henstedt sowie Colnrade, Verbandsvorsitzende Diane Febert, Mitglieder der Jugendfeuerwehr Wardenburg und Großenkneten sowie Fachbereichsleiter Wettbewerbe, Sascha Meister. - Fotos: Wilgen

Neerstedt/Landkreis - Spaß und Spannung standen beim „Spiel ohne Grenzen“ der Kreisjugendfeuerwehr auf dem Neerstedter Sportplatz im Mittelpunkt. Insgesamt 31 Gruppen aus dem gesamten Landkreis waren am Start und stellten sich den zehn verschiedenen Aufgaben, die sich die Organisatoren von der Neerstedter Jugendfeuerwehr für die Nachwuchsbrandschützer hatten einfallen lassen. In der Altersklasse A (zehn bis 14 Jahre) traten 13 Teams und in der Altersklasse B (bis 18 Jahre) 18 Gruppen an. Zusätzlich nahm die Kinderfeuerwehr aus Ganderkesee teil. Jubeln durften am Ende die zweite Mannschaft aus Sandkrug sowie bei den älteren Gruppen das Team Sandhatten zwei.