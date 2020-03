Schießtechnik, Satzung, Vereinsordnung – alles neu

Brettorf – Lange durchgehalten haben die Mitglieder des Schützenvereins (SV) Brettorf am Freitagabend: Die Jahreshauptversammlung zog sich diesmal. Auf der Agenda stand neben einer neuen Satzung auch eine neue Vereinsordnung.

In einer Rekordzeit, so klang an, hat der SV seine Schießanlage auf Elektronik umgestellt. Binnen nicht einmal vier Wochen demontierten die Helfer in mehr als 300 Arbeitsstunden ihre alten acht Seilzuganlagen und montierten die neuen DISAG-Anlagen. Mehr als 46 000 Euro investiert der Verein in den Schießstand. Die Zuschüsse des Landessportbundes werden über den Kreissportbund abgewickelt. Zusätzlich kommt Geld von Landkreis und Gemeinde.

Obendrein war eine Crowdfunding-Aktion über die Volksbank Wildeshauser Geest eG angeschoben worden. „Bis heute sind 3 720 Euro an Spenden eingegangen. Bei einer Projektsumme von 6 000 Euro gibt die Volksbank 3 000 Euro dazu. Bis zum 15. März kann noch gespendet werden“, sagte der erste stellvertretende Vorsitzende Ulrich von Otte. Die neue Technik ist bereits genutzt worden, etwa beim Winterpokalschießen der Ü 60-Abteilung.

Die Vorstellung der komplett neuen Satzung und der Vereinsordnung nahm einige Zeit in Anspruch. „Die meisten Änderungen ergeben sich durch rechtliche Regelungen wie dem Datenschutz“, erläuterte die Vorsitzende Silke Zicht. Auch werde das Alter zum Erlangen der Ehrenmitgliedschaft von 70 auf 75 Jahre angehoben. Nach einstimmiger Billigung der Satzung durch die Mitglieder sorgte die neue Vereinsordnung für einen regen Austausch; die alte stammte aus dem Jahr 1978. Silke Zicht ging die Änderungen Punkt für Punkt durch – einer davon: Zum engeren Vorstand zählen nun auch Festausschusssprecher (aktuell Katrin Freese) und Vereinssportleitung (aktuell Edith Cording).

Eine Kontroverse über eine zur Abstimmung stehende Formulierung zu den Bedingungen für die Verleihung höherer Dienstgrade endete mit einem Kompromiss: Danach werden Mitglieder nun zum Leutnant befördert, wenn sie entweder dreimal König oder zweimal König und zweimal Adjutant oder aber nur einmal König, aber dreimal Adjutant waren.

Im Verlauf der Wahlen rückte Frauke Rauch in den Festausschuss, und den Kassenwarten steht mit Kevin Ahrens ein neuer Stellvertreter zur Seite. Patrick Poppe-Hirsch ist neuer Fahnenbegleiter. Die Jugendwart-Aufgaben hatte zuletzt Maren Thöle-Meyer mit Unterstützung ihres Mann Christian sowie von Melanie Eilts wahrgenommen. Der Ruf nach personeller Verstärkung fand Gehör: Anke Einemann sorgte für eine Überraschung, als sie spontan kandidierte; die Versammlung wählte sie zur neuen stellvertretenden Jugendwartin. Zur Jugendsprecherin wurde Patricia Schwarze ernannt – und zu deren Stellvertreterin Alexandra Einemann.

„Da wir uns einen neuen Hostinganbieter suchen mussten und unsere bisherige Website nicht mehr unterstützt wird, bauen wir unsere Internetseite neu auf“, informierte Silke Zicht die Mitglieder. Die Neugestaltung werde ein paar Wochen dauern.

Am Jubiläum „750 Jahre Stadtrechte Wildeshausen“ beteiligt sich der SV Brettorf. „Ich habe für unseren Verein 75 Schützen gemeldet; die sollten wir dann auch sein“, sagte die Vorsitzende. Die Mitglieder zeigten sich überzeugt, dass diese „Sollstärke“ erreicht wird.

Weitere Termine: Am 15. März beginnt um 14 Uhr das Schützenhof- und Punzelborgschießen auf der neuen Anlage. Dort wiederum möchte der Schützenverein Brettorf dann am 17. Mai einen Tag der offenen Tür folgen lassen. tbü