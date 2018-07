Neues Darts-Sportangebot des SV Neerstedt

Neerstedt - Von Holger Rinne. Begriffe wie „Bullseye“, „Check“ oder „Double-Out“ werden demnächst häufiger in der Schießhalle des Schützenvereins Neerstedt zu hören sein. Grund dafür ist nicht etwa ein Englisch-Kursus, vielmehr haben die Schützen ihr Angebot um den Darts-Sport erweitert. Zur Premiere kamen 23 Interessierte im Alter von zwölf bis 60 Jahren – allen voran der Vorsitzende Ralf Steenken sowie seine Stellvertreter Carsten Stau und Frank Baumann.

Stau machte es allen vor. Er warf seinen Pfeil mit höchster Konzentration auf das Bristle-Board, eine traditionell aus Sisal-Fasern gefertigte Dartscheibe. Da konnte Jugendleiter Jan Trautmann nur respektvoll staunen. Der Pfeil blieb im äußeren Ring der 16 stecken, wurde also doppelt gewertet – „Double In“. Somit musste Stau in dieser Runde nur noch 269 Punkte werfen. Die nächsten zwei Dartpfeile konnte er allerdings nicht so gut platzieren, sodass der Chalker (Schreiber) einen Score von 43 für den ersten Wurf (drei Pfeile) notierte.

„Mit dem Dartsangebot wollen wir wieder mehr Jugendliche für den Verein werben“, erläuterte Steenken die Hintergründe. Dabei stützen sich die Schützen auf den Medienrummel um die Stars der Darts-Szene wie Phil Taylor oder „Mighty Mike“ Michael van Gerwen, die regelmäßig für traumhafte Einschaltquoten gerade auch beim jüngeren Fernsehpublikum sorgen.

Die Neerstedter wollen das Projekt aber gemütlicher angehen. „Der Spaß steht bei uns im Vordergrund“, sagte Steenken. Zunächst wolle man sich jeden zweiten Freitag im Monat zum Darten treffen. Für einen späteren Zeitpunkt sei die regelmäßige Teilnahme an Turnieren nicht ausgeschlossen. Für das eigene Schützenfest am 26. August ist bereits ein Dartsevent geplant. „Dann wollen wir ein Turnier gegen die anderen Schützenvereine organisieren“, kündigte Steenken an. Beim ersten Dartsabend flogen die Pfeile noch bis weit nach Mitternacht. Das nächste Treffen ist für Freitag, 10. August, ab 19 Uhr in der Schießhalle vorgesehen. Dazu sind auch Nichtmitglieder eingeladen.