Scheunenkino: Fünf Filme im Sommer

Das Dötlinger Scheunenkino ist eine Erfolgsgeschichte. Seit Jahren lockt es Zuschauer aus der Kommune, aber auch aus Oldenburg und Delmenhorst vor die Leinwand. Der Run auf die Plätze ist vor jeder Saison groß – und auch diesmal haben die Organisatoren ein vielseitiges Programm ausgewählt.

Iserloy – Neun Filme an acht unterschiedlichen Orten warten in diesem Jahr auf die Fans des Dötlinger Scheunenkinos. In die Saison starten die Organisatoren mit einer fünfteiligen Sommerreihe, die ihren Auftakt am Mittwoch, 10. Juli, beim Golf- und Gartencafé der Familie Garms in Iserloy hat. Dort wird eine „erfrischend leichte und herzerwärmende französische Feelgood-Komödie, die im Kern auch wichtige gesellschaftliche Themen anspricht“ über die Leinwand flimmern. Aus rechtlichen Gründen darf das Team, das seit Jahren mit dem Mobilen Kino Niedersachsen zusammenarbeitet, nicht mit den Titeln werben, weshalb es an dieser Stelle nur eine Beschreibung der Filme gibt.

Die Komödie bei der Familie Garms, wo etwa 160 Zuschauer Platz finden, entführt in ein kleines Dorf in der Normandie. Der dortige Bürgermeister möchte mit einer ungewöhnlichen Aktion auf die landwirtschaftlichen Probleme aufmerksam machen: Die Dorfbewohner sollen nackt für eine Fotostory posieren. Vor dem Film sowie in einer Pause ist für die Bewirtung der Gäste gesorgt. Dies trifft auch auf die folgenden Kinoabende zu.

Weiter geht es bereits eine Woche später, am 17. Juli, in der Diele der „Geveshauser Blickfänge“ an der Huntloser Straße. Dort serviert Gastgeber Gerd Battermann einen isländischen Film, „den ich mir ziemlich gut vorstelle“, meint er. Prämiert ist er auch bereits, unter anderem mit dem Art-Cinema-Award des Hamburg-Film-Festivals. Im Mittelpunkt des Streifens steht eine 50-Jährige, die in ihrer Freizeit als Umweltaktivistin aktiv ist. Doch dann wird plötzlich ihr vor langer Zeit gestellter Adoptionsantrag bewilligt.

Eine Tour durch Deutschland – und zwar auf dem Mofa – erleben am 24. Juli die Zuschauer in der Diele der Familie Petersen auf dem Gelände von Krebs in Uhlhorn. Den Film über zwei Brüder, die mit geringer Geschwindigkeit reisen, zeigen die Veranstalter auf Wunsch von Scheunenkinobesuchern. „Wir haben mittlerweile eine tolle Fangemeinde. Manche sind süchtig nach Scheunenkino“, freut sich Olaf Schachtschneider.

Zu den regelmäßigen Gastgebern gehört auch Jutta Meyer, die für den 31. Juli auf den Hof Diek-Meyer an der Karkbäk in Dötlingen einlädt. Dort ist die ungewöhnliche Reise eines Inders durch ganz Europa zu sehen. Meyer selbst hat den Film schon gesehen: „Und ich habe noch nie so im Kino gelacht.“

Lustig wird es auch zum Abschluss der Sommerreihe am 7. August beim Pflanzenhof Schachtschneider in Aschenstedt. Dort wartet ein Film passend zur Location. Denn im Mittelpunkt steht ein Gärtner. Warum er eines Tages mit seinem rostigen alten Propellerflugzeug davonfliegt, erfahren die Zuschauer ab 20.30 Uhr.

Um diese Zeit beginnen alle fünf Vorstellungen, Einlass ist jeweils ab 19.30 Uhr. Für den Nachwuchs hält das Dötlinger Scheunenkinoteam ebenfalls zwei Filme bereit – am 10. Juli bei Garms in Iserloy und am 31. Juli auf dem Hof Diek-Meyer in Dötlingen. Die Kinonachmittage laufen allerdings über das Ferienpassprogramm. ts/lat

Kartenvorverkauf

Für die fünf Abendvorstellungen sind Tickets direkt im Pflanzenhof Schachtschneider oder unter Telefon 04433/919100 erhältlich. Reservierte Karten sollten möglichst einen Tag vorher abgeholt werden. Wer sie doch nicht benötigt, sollte sie rechtzeitig abmelden, um anderen Interessierten einen schönen Kinoabend zu ermöglichen. Weitere Infos unter www. scheunenkino.de/2019