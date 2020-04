Scheune im Wald geht in Flammen auf

Sägearbeiten die Ursache

+ Wasser marsch, doch die Scheune war nicht zu retten.

Busch – Komplett in Flammen aufgegangen ist am Sonntag ab 12.40 Uhr eine große Scheune in Dötlingen-Busch, die mitten im Wald an der Straße Olen Oort stand. Als die Feuerwehr eintraf, stand ein Großteil der Scheune mit einem darin befindlichen Holzlager bereits in Vollbrand.