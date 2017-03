Schäferhunde treten zur „Gangwerksprobe“ an

Busch - Mehr als 100 Tiere waren zur Zucht- und Nachwuchsschau für Stockhaar- und Langstockhaar-Schäferhunde der Ortsgruppe Wildeshausen des Deutschen Schäferhundezuchtverbands auf dem Hundeplatz in Dötlingen Busch dabei.

Die Tierhalter kamen mit ihren Hunden aus dem gesamten norddeutschen Raum sowie Dänemark, Schweden, Norwegen und den Niederlanden. Die Tiere tragen so klangvollen Namen wie „Nixe vom Rhein-Mosel-Ufer“, „Major vom Schloß Rügland“ und „Hitchcock vom Eisernen Kreuz“.

Geleitet wurde die Schau von Eva Röschmann und Thorsten Helmer. „Unsere Hundeshow unter dem Flutlicht wird immer gerne angenommen“, freute sich Röschmann. Mehrere Hundert Zaungäste sahen sich die Show an, die bereits zum fünften Mal über die Bühne ging. Um die begehrten Platzierungen zu vergeben, wurden das Aussehen und Wesen entsprechend dem Rassestandard des Deutschen Schäferhundverbands beurteilt.

Beurteilung bis spät in die Nacht

+ Christin Kammertöns mit „Kamoa vom St. Michaelsberg“ © Beumelburg, Jörg Mit dabei war auch die 15-jährige Christin Kammertöns aus Verl (Gütersloh). Sie begeistert sich schon seit früher Kindheit für Schäferhunde, und so war ihr auch der Weg in die Gemeinde Dötlingen nicht zu weit. Zunächst drehte sie mit ihrer Hündin „Kamoa vom St. Michaelsberg“ einige Runden im Schritt und dann solange im Trab, bis sie von Zuchtrichterin Margit van Dorssen angehalten und beurteilt wurde. „Bestanden“, hieß es dann und Kammertöns erreichte mit ihrem Tier den dritten Platz. Bis etwa 3 Uhr am frühen Morgen wurden die verschiedenen Klassen beurteilt. Auf die „Standmusterung“ folgte die „Gangwerksprobe“.

„Schäferhunde sind die meist gezüchtete Hunderasse – nicht nur in Deutschland, sondern überall in der Welt“, erzählte Preisrichter Ulrich Hausmann. Natürlich sei ein Schäferhund kein Tier für die Couch, vielmehr wolle er gefordert sein. Und da er sehr gelehrig sei, werde er auch als Kollege geschätzt und beispielsweise bei der Polizei eingesetzt. „Dem Schäferhund werden zwar häufig Haltungsschäden nachgesagt, doch das liegt oft an der Unterbringung, wenn beispielsweise die Besitzer ihre Lieblinge in einer zu kleinen Wohnung halten.“

jb