Saubere Luft für Dötlinger Schulklassen

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Die beiden Neerstedter Schulen bekommen insgesamt 14 Lüftungsanlagen. © Leif Rullhusen

In allen drei Schulen der Gemeinde sollen in den Osterferien Lüftungsanlagen installierte werden.

Neerstedt/ Dötlingen – Die drei Schulen in der Gemeinde Dötlingen bekommen im April dezentrale Lüftungsanlagen. Den entsprechenden Auftrag für die Installation der Geräte hat die Kommune jetzt an die Twistringer Firma „Funke Klimatechnik“ vergeben. Das beschloss der Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung. „In den Osterferien sollen die Anlagen eingebaut werden“, erklärt Bürgermeisterin Antje Oltmanns auf Anfrage unserer Zeitung.

Politische Entscheidung schon vor mehr als einem Jahr gefallen

Die politische Entscheidung war bereits vor mehr als einem Jahr im Gemeinderat gefallen. Das Gremium hatte im Dezember 2021 für den Einbau solcher Anlagen gestimmt. Die Verwaltung war beauftragt worden, die Lüftungsgeräte auszuwählen, die Umsetzung der Maßnahme zu planen und die Fördermittel zu beantragen. Nachdem die Zuwendungsbescheide im April eingegangen waren, begannen die konkreten Planungen durch ein beauftragtes Ingenieurbüro. Im Rahmen einer Bereisung besuchten Lehrer und Gemeindemitarbeiter unter anderem eine Grund- und Oberschule in Kappeln sowie das Gymnasium in Wildeshausen. Ende vergangenen Jahres hatte die Kommune die Leistung schließlich ausgeschrieben und sich unter drei Anbietern nun für den Twistringer Klimaspezialisten entschieden. „Wir haben bei der Auswahl der Geräte insbesondere auf die Geräuschbelastung geachtet“, berichtet die Bürgermeisterin. Auch die entsprechenden Fördertöpfe wurden erfolgreich angezapft. Die Bescheide liegen inzwischen vor. „Um die Fristen in den Zusagen einzuhalten, müssen die Geräte dringend installiert werden“, erläutert die Verwaltungschefin. Bis zum 30. April dieses Jahres sollten sie betriebsbereit sein. Eingebaut werden sie in die Klassenräume vom 27. März bis zum 11. April.

560.000 Euro aus Bundesfördertöpfen

Die Gesamtinvestition für den Einbau der Anlagen in die beiden Grundschulen und die Förderschule summiert sich auf rund 700.000 Euro. Davon entfallen knapp 600. 000 Euro auf die technische Einrichtung. Der Restbetrag fällt für Trockenbau- und Malerarbeiten an. Unterstützt wird die Maßnahme mit insgesamt 560 .000 Euro aus dem „Bundesförderungsprogramm für corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen“. Das entspricht einer Förderquote von 80 Prozent. Sieben Geräte erhält die Grundschule in Dötlingen, 14 bekommen die beiden Einrichtungen in Neerstedt. Als Schulträger übernimmt der Landkreis Oldenburg den auf die Förderschule entfallenden Anteil für vier Anlagen.

Anlagen senken Energieverbrauch

Hauptargument für die Anschaffung war damals die Corona-Pandemie. Im Juli 2021 hatten die Christdemokraten deshalb einen Antrag an die Verwaltung gestellt, den Einbau von Lüftungsanlagen in die Schulgebäude prüfen zu lassen. Inzwischen hat der Beitrag der Geräte zur Senkung des Energieverbrauchs enorm an Bedeutung gewonnen, da durch sie das unkontrollierte Lüften über die Fenster wegfällt.

Die beauftragte Firma Funke baut übrigens derzeit im neuen Gewerbepark Wildeshausen-Nord in Hockensberg. Das Twistringer Unternehmen zieht mit seinem Teilbereich Klimatechnik und 28 bis 30 Mitarbeitern nach Hockensberg um.