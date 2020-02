Die rollende Schokoladenfabrik

Landjugend werkelt in Brettorf an Festwagen für Ganderkeseer Fasching

+ Die Landjugendlichen aus Dötlingen und Hatten öffnen zum Ganderkeseer Fasching die Schokoladenfabrik von Willy Wonka. Dafür haben sie nicht nur einen Zylinder, sondern auch viele Zuckerstangen gefertigt. Fotos: Schneider

Brettorf - Von Tanja Schneider. Willy Wonka trägt einen schwarzen Zylinder, und in seiner Schokoladenfabrik werden die Träume von allen Kindern, die Süßigkeiten lieben, wahr: Es gibt Wasserfälle aus Schokolade, an den Bäumen wachsen Lollys, und die Berge sind aus Zuckerwatte. In diese Fantasiewelt entführen am Sonntag, 23. Februar, die Landjugendlichen aus den Gemeinden Dötlingen und Hatten. Sie beteiligen sich mit einem gemeinsamen Festwagen am Faschingsumzug um den Ganderkeseer Ring. Die Idee für das diesjährige Motto liefert der Film „Charlie und die Schokoladenfabrik“.