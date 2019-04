Am Rodelberg werden Erinnerungen wach

Ostrittrum – Wer sagt denn, dass es über einen kleinen Ort nicht viel Wissenswertes zu berichten gibt? Gästeführerin Margret Hübner wusste bei einem informativen Spaziergang von Ostrittrum aus durch die Rittrumer Berge so einiges über ihr Heimatdorf zu berichten: Ortsgeschichte, Entwicklung, Historisches, Ernstes und Heiteres, Anekdoten, alles detailreich und teils unterlegt mit Fotos oder Karten. Am Sonntag teilte sie ihr breites Wissen über Ort und Umgebung mit den 22 Teilnehmern der Führung. So etwa über die Entstehung des Dorfes, das auf sieben Bauernhöfe zurückgeht. Zum Teil bestehen sie heute noch und befinden sich seit Generationen in Familienbesitz. Auch die Bedeutung des Ortsnamens wusste Hübner etymologisch herzuleiten (ungefähr: „östlich der Ort, an dem Hunte schnell fließt)“.

Vom Dorfplatz aus ging es zunächst zu den nahen Rieselwiesen. Vor gut 180 Jahren hatten die Einwohner in Handarbeit ein System von Gräben geschaffen, um die Landschaft gezielt zu be- und entwässern. Wo vorher eine Wildnis war, entstand im Laufe der Zeit eine Gegend, die für die Landwirtschaft nutzbar wurde, berichtete Hübner. Wenige Schritte weiter ging es in die „Rittrumer Berge“, die ein Naturdenkmal im Landkreis Oldenburg darstellen.

Die steile Abrisskante an der Ostseite der Hunte bietet mit ihren jahrhundertealten, knorrigen und teils eindrucksvoll-merkwürdig verformten Buchen einen imposanten, eigenständigen Anblick. Am „Rodelberg“ ergriff Ingo Kohls spontan das Wort: Der Rentner, der heute in Wildeshausen lebt, hatte seine Jugendzeit in Ostrittrum verbracht und konnte sich noch sehr gut an den Hügel erinnern – und an die heiklen Abfahrten, die der lange, steile Abhang ermöglichte: „Es war nur dann eine gute Abfahrt, wenn wir direkt in den Graben gerutscht sind“, erinnerte er sich lächelnd an das – aus heutiger Sicht sicherlich halsbrecherische – Rodelvergnügen.

Nächster Halt: eine kleine Quelle, die auch heute noch Wasser gibt. Sie versorgte noch in den 1950er-Jahren eine siebenköpfige Familie, erzählte die Gästeführerin. Die Kinder mussten morgens das kostbare Nass in großen Kannen auffangen, bevor sie zur drei Kilometer entfernten Schule nach Grad gingen.

Weiter ging es dann zur „Bergschänke“: Das einstige Ausflugsziel mit Ausschank ist inzwischen ein Ferienhaus. Dort wartete Dirk Hinrichs auf die Gruppe. Er ist der Enkel und Nachlassverwalter des bekannten Schriftstellers August Hinrichs, der seinerzeit unter anderem in Huntlosen lebte und wirkte. Passend zum Rundgang trug er einen Text des Dichters über eine Wanderung entlang der Hunte vor. Nächste Station war dann ein Familiengrab: Dort war zunächst eine Frau aus dem Dorf gegen Kriegsende beerdigt worden. Sie starb durch einen Granatsplitter, der sie tödlich am Hals traf. Doch war es ihren Angehörigen nicht möglich, sie auf dem Friedhof in Dötlingen zu beerdigen: Die Straßen und Wege dorthin waren vermint worden – die Passage war somit lebensgefährlich. Von dort führte der Fußmarsch wieder zurück nach Ostrittrum. Doch löste sich die Gruppe danach nicht auf. Bei Kaffee und Kuchen auf dem Hof Schweers blieb Zeit für Gespräche.

Hübner bietet ihre kenntnisreiche Führung unter anderem im Rahmen der 950-Jahr-Feier des Dorfes am Sonnabend, 18. Mai, an. Entgegen den bisherigen Ankündigungen beginnt ihre Tour allerdings schon um 14 Uhr. Startpunkt ist dann wieder der Dorfplatz. fra