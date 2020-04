In Rhade entsteht ein Eventhof

Rhade - Von Tanja Schneider. Es ist die Liebe zur Musik im Allgemeinen und zum skandinavischen Jazz im Besonderen, die bei Ute und Karl-Heinz Büsing eine Idee reifen ließ: Ab Mitte Oktober möchte das Paar nicht mehr nur Konzerte besuchen, sondern diese auch selbst veranstalten. Dazu lassen Büsings momentan das alte Stallgebäude auf einem ehemaligen landwirtschaftlichem Hof in Rhade umbauen. Unter dem Motto „Kultur hinterm Feld“ sind dort künftig einmal im Monat hochkarätige Konzerte geplant. Daneben sind Events wie Lesungen oder Hochzeiten denkbar.

Das 1911 errichtete Anwesen hatten Büsings 2012 erworben, „weil es uns in Dötlingen zu eng wurde“, erklären sie. Die Wohnräume hat das Paar längst nach seinen Wünschen gestaltet, sich auf dem Gelände eine Werkstatt eingerichtet und die Außenanlagen auf Vordermann gebracht. Nachdem sich Karl-Heinz Büsing im vergangenen Sommer als geschäftsführender Gesellschafter aus dem Unternehmen B & F-Metallbautechnik zurückgezogen hatte, konnte auch der Startschuss für die Umgestaltung des Stallgebäudes und damit für die Realisierung eines Traumes fallen. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragt der 55-Jährige.

Viktoria Tolstoy singt zur Eröffnung

Seit etwa 20 Jahren seien seine Frau und er leidenschaftliche Konzertgänger und hätten im Laufe der Zeit Kontakte in der Musikszene aufgebaut. An Ideen, welche Künstler in Rhade für Hörgenuss sorgen könnten, mangele es deshalb nicht. „Derzeit sind wir mit verschiedenen Agenturen im Gespräch“, verrät Karl-Heinz Büsing. Für die Eröffnung mit geladenen Gästen am 16. Oktober sowie für das erste öffentliche Konzert am Folgetag konnten sie die schwedische Jazzsängerin Viktoria Tolstoy und ihre Band gewinnen. „Sie ist bereits mehrfach in der Hamburger Elbphilharmonie aufgetreten“, berichtet er. Für November und Dezember hat das Paar ebenfalls schon Termine festgezurrt. Bedenken, dass die Coronakrise dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machen könnte, hat Karl-Heinz Büsing nicht. „Ich glaube, dass bis Oktober kleine Konzerte möglich sein werden“, ist er überzeugt.

Besonderer Blickfang in alten Güllekuhlen

Klein ist allerdings relativ. In der 160 Quadratmeter großen, fast fertig umgebauten Diele ist Platz für 140 Stühle, auf denen die Besucher den Musikern auf der Bühne lauschen können. Letztere muss ebenso noch installiert werden wie die Theke und die Beleuchtung. „Angrenzend entsteht zudem noch ein Wintergarten. Dort möchten wir eine Innenhofsituation schaffen“, erzählen Büsings.

Die Diele wurde früher als Kuh- zuletzt als Pferdestall genutzt. „Neben den Boxen mussten die übereinanderliegenden Fundamente raus und ein neuer Boden rein“, berichtet Ute Büsing. „Das war richtig viel Arbeit.“ Die alten Güllekuhlen wurden trockengelegt. Für sie haben sich Büsings etwas Besonderes einfallen lassen. Sie werden ausgediente Musikinstrumente beherbergen, auf die die Konzertgäste durch begehbares Glas blicken können. Auch ansonsten wollen die Rhader das Thema Musik in der Dekoration aufgreifen. Ein Beispiel sind Saxofone im Sanitärbereich.

Der Konzertsaal erhält in diesen Tagen noch Fußbodenheizung und Estrich. Von ihm führt eine Treppe auf den ehemaligen Heuboden, der sich in eine Lounge verwandelt. Dort können die Besucher vor dem Konzert eine Kleinigkeit essen und trinken. Eine Gastro-Küche ist schon vorhanden und muss nur noch eingebaut werden. Die Theke fehlt noch – ebenso wie das Mobiliar.

Blick von der Galerie auf die Bühne

Highlight ist der Blick von der Galerie auf die Bühne. Dazu wurde die alte Heuluke vergrößert. „Auch hier folgt noch eine Verglasung“, sagt Karl-Heinz Büsing, der mit einem Abschluss der Bauarbeiten im Juni rechnet. Dann bleibe dem Paar noch ausreichend Zeit für die Einrichtung und ein kleines Probekonzert.

„Es wird spannend“, blickt Büsing in Richtung Oktober. „Wir möchten auf jeden Fall einmal im Monat ein hochklassiges Konzert bieten. Was sich drum herum so entwickelt, wird sich mit der Zeit zeigen.“

Infos und Programm

Der Eventhof an der Straße „Hinterm Feld 14“ befindet sich in Alleinlage in Rhade. Die offizielle Eröffnung des mit geladenen Gästen ist für den 16. Oktober geplant. Dann ist Viktoria Tolstoy mit Band zu hören. Die schwedische Jazzsängerin gestaltet auch das erste öffentliche Konzert am 17. Oktober. Ab 20 Uhr präsentiert sie ihr aktuelles Album „Stations“. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen. Tickets gibt es zum Preis von 31,85 Euro bei Eventim. Die „Queenz of Piano“ sind für den 14. November verpflichtet. Dann heißt es ab 20 Uhr „Classical Music that rocks“. Ebenfalls um 20 Uhr soll am 11. Dezember das Konzert mit Lisa Bassange beginnen. Einlass zu den Veranstaltungen ist jeweils um 18.30 Uhr. Weitere Infos zur Anfahrt und zum Programm gibt es seit Kurzem auch im Internet unter kultur-hinterm-feld.de.