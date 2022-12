Reetdachhäuser besonders feuergefährdet: Silvesterfeuerwerk im Dötlinger Ortskern verboten

Von: Leif Rullhusen

Rote Zone: In diesem Bereich ist Silvesterfeuerwerk verboten. Grafik: Gemeinde Dötlingen © Gemeinde Dötlingen

Erst im Mai brannte ein Reetdachhaus in Dötlingen. Besonders zu Silvester sind diese traditionell gedeckten Gebäude gefährdet.

Dötlingen – Reetdachhäuser prägen das Ortsbild von Dötlingen. 24 solch traditionell gedeckter Gebäude gibt es in dem Künstlerdorf. Das zieht Touristen an, birgt aber auch eine besondere Gefahr. Die natürliche Dacheindeckung ist äußerst feuergefährdet. Erst im Mai dieses Jahres rettete die Feuerwehr aufgrund ihres schnellen Einsatzes ein reetgedecktes Haus nur knapp vor der Zerstörung.

Reetgedeckte Häuser sind extrem schwer zu löschen

Funkenflug aus dem Schornstein hatte den Brand ausgelöst. „Die Wahrscheinlichkeit, ein Reetdachhaus im Falle eines Feuers zu retten, ist sehr gering. Meistens geht es dann nur noch darum, möglichst viele Wertgegenstände aus dem Objekt zu retten“, erklärt Henning Müntinga, Sprecher der Dötlinger Ortsfeuerwehr, gegenüber unserer Zeitung. „Das Wasser perlt von dem Dach ab, während sich das Feuer hineinfrisst“, erläutert er. Deshalb seien reetgedeckte Gebäude extrem schwer zu löschen.

Geldbuße bis zu 50.000 Euro

Aus diesem Grund ist Silvesterfeuerwerk in dem Künstlerdorf schon seit Langem nicht mehr erlaubt. Darauf weist die Gemeinde aktuell nochmals eindringlich hin. Im Ortskern Dötlingens sei das Abbrennen von Feuerwerkskörpern wegen der besonderen Brandgefährdung reetgedeckter Gebäude verboten, teilt die Verwaltung mit. Zudem sei im übrigen Gemeindegebiet im Umkreis von 200 Metern zu stroh- und reetgedeckten Immobilien das Zünden von sogenanntem Kleinfeuerwerk untersagt. Wer sich nicht daran hält, müsse mit einer Geldbuße von bis zu 50 000 Euro rechnen. In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen sowie besonders brandempfindlichen Objekten sei das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände ebenfalls verboten. Auch das Steigenlassen von Himmelslaternen sei untersagt. In der Nachbarschaft von Ställen bittet die Kommune darüber hinaus um besondere Rücksichtnahme.

Präventionsmaßnahmen funktionieren

Die Präventionsmaßnahmen funktionieren. „In den vergangenen Jahren gab es aufgrund der Verbote keinen einzigen durch Silvesterfeuerwerk ausgelösten Einsatz für uns“, berichtet Müntinga. Lediglich zu Verkehrsunfällen und zur Unterstützung von Feuerwehren in benachbarten Gemeinden mussten die Brandbekämpfer zum Jahreswechsel ausrücken. Deshalb verzichten die drei Ortsfeuerwehren Dötlingen, Neerstedt und Brettorf auch auf eine Bereitschaft in den Feuerwachen in der Silvesternacht. Im Alarmfall sind die Brandbekämpfer aber jederzeit einsatzbereit, versichert der Feuerwehrsprecher. Einen speziellen Einsatzplan für bestimmte Objekte, wie beispielsweise den Tabkenhof gebe es nicht. „Wir wissen, wo die neuralgischen Punkte sind, müssen das Vorgehen aber immer im Einzelfall je nach Lage entscheiden“, erläutert Müntinga.

Glimpflich ausgegangen: Erst im Mai dieses Jahres brannte ein Reetdach in Dötlingen. Die Feuerwehr konnte das Feuer allerdings schnell löschen. Archiv © Rohdenburg, Dierk