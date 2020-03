Rathaus Neerstedt bleibt vorerst geöffnet

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Während einige Kommunen – auch im Landkreis Oldenburg – ihre Verwaltungssitze aufgrund der Corona-Pandemie für den Publikumsverkehr komplett sperren, bleibt das Neerstedter Rathaus vorerst geöffnet. Das teilte Bürgermeister Ralf Spille am Montagvormittag auf Nachfrage mit. Gleichwohl bittet er die Einwohner darum, nur in dringenden Angelegenheiten zu kommen und am besten vorher anzurufen.

„Was nicht unbedingt erledigt werden muss, sollte nun erst einmal warten“, sagte er mit Blick auf die Empfehlungen, persönliche Kontakte auf das Notwendigste zu minimieren. Es gelte, dass Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus für die Bevölkerung, aber ebenso für die Mitarbeiter im Rathaus so gering wie möglich zu halten. Bereits vereinbarte Termine sollten laut Verwaltung nur dann wahrgenommen werden, wenn sich die Bürger gesund fühlen und sich in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet gemäß dem Robert-Koch-Institut aufgehalten haben. Zu bevorzugen seien telefonische Beratungsmöglichkeiten.

Covid-19 beschäftigt die Rathausmitarbeiter nach Angaben von Spille seit rund zwei Wochen. Anfangs sei es um Hinweise zur Einhaltung der üblichen Hygienevorschriften wie dem regelmäßigen Händewaschen und dem Verzicht aufs Händeschütteln gegangen. Mittlerweile stelle sich die Verwaltung aber auch auf mögliche Einschränkungen ein, zum Beispiel durch Quarantänemaßnahmen. „Derzeit sind wir zum Glück nicht betroffen“, teilte der Bürgermeister mit. Dies könne sich aber schnell ändern. Um auch im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben, sei bereits abgefragt worden, welche der rund 25 Mitarbeiter zu Hause über die Voraussetzungen für ein Homeoffice verfügen – sprich PC und Internet. Knapp die Hälfte könne bei Bedarf vom heimischen Schreibtisch aus arbeiten. „Wir sind einigermaßen gut vorbereitet“, sagte Spille.

Kindernotbetreuung eingerichtet

Am Freitagmittag hatte er noch einmal eine Rundmail an alle Mitarbeiter, auch in den Kitas sowie Schulen, geschickt und eindringlich appelliert, eine Reihe an Hygienemaßnahmen einzuhalten. Dabei geht es nicht nur um das häufige Händewaschen, dass für jeden Angestellten „zwingend erforderlich“ sei, sondern vor allem auch um das Einhalten von Abständen. Sie sollten zwischen Bürgern beziehungsweise Kunden und Mitarbeitern mindestens zwei Meter betragen. „Daher setzt euch möglichst so, dass dieser Abstand eingehalten werden kann. Entsprechende Hinweise werden für alle Räume erstellt“, schrieb Spille. Gespräche – idealerweise unter 15 Minuten – mit mehr als drei Personen sollten im Sitzungszimmer oder in einem anderen großen Raum stattfinden. Zudem seien größere Gesprächsrunden bis Ende April möglichst zu vermeiden, legte Spille der Belegschaft nahe.

Auf ihrer Homepage www.doetlingen.de informiert die Gemeinde regelmäßig über aktuelle Entwicklungen. Inzwischen gelangen die User automatisch auf eine vorgeschaltete Seite, auf der sie entweder die „normale“ Website der Kommune oder den Link zum Coronavirus anklicken können. Über Letzteren finden Einwohner unter anderem Hinweise zu den geschlossenen Einrichtungen wie Sportstätten, Schulen und Kindertagesstätten. Diese haben seit Montag dicht.

Eine Notbetreuung ist nach Angaben des Bürgermeisters derzeit in der Neerstedter sowie in der Dötlinger Kita eingerichtet, weil es dort insgesamt eine Handvoll Kinder gibt, bei denen beide Elternteile in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin und öffentliche Sicherheit wie Polizei, Justiz, Rettungsdienste, Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge beschäftigt sind.