Rathaus-Anbau für geschätzte 1,633 Millionen Euro

Dritter Entwurf sagt Politik zu / Zwei neue Gebäudekomplexe mit Sitzungssaal geplant

+ Für die Rathauserweiterung soll der alte Anbau (links im Bild) abgerissen werden. Geplant sind zwei neue Gebäudekomplexe mit einer Nutzfläche von 460 Quadratmetern. - Foto: Schneider

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Rund 240 Quadratmeter zusätzliche Bürofläche, ein 80 Quadratmeter großer Sitzungssaal sowie Lagerräume und Besprechungszimmer – so sieht der mittlerweile dritte Entwurf für den An- und Umbau des Neerstedter Rathauses aus. Architekt Wolfgang Behrends präsentierte die Pläne am Donnerstagabend während der Sitzung des Bau-, Straßen- und Verkehrsausschusses. Diesmal gab es ausschließlich Lob. „Sehr gelungen und funktional“, lautete das Urteil. Dass es dennoch keine einstimmige Empfehlung für das Vorhaben gab, lag an den Kosten, die sich – grob geschätzt – auf 1,633 Millionen Euro brutto summieren.