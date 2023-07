Carsten Haslop aus Brettorf besitzt zwei absolute Opel-Raritäten

Von: Leif Rullhusen

Carsten Haslop und sein Sohn Röttger vor dem seltenen Opel Diplomat Coupé. © Leif Rullhusen

Gerade einmal 347 Opel Diplomat Coupé wurden zwischen 1964 und 1967 gebaut. Heute existieren vielleicht noch 50 Exemplare. Der Brettorfer Carsten Haslop hat gleich zwei davon.

Brettorf – Der Paketdienstwagen bremst plötzlich, das Seitenfenster öffnet sich und der Fahrer ruft voller Begeisterung: „Das ist ja ein selten geiles Auto.“ Dann fährt er nach einem kurzen andächtigen Augenblick langsam weiter. Carsten Haslop aus Brettorf kennt solche Begegnungen. Die spontane Begeisterung des Auslieferungsfahrers hatte sein am Straßenrand geparkter blauer, im Sonnenlicht glänzender Opel Diplomat ausgelöst.Das fünf Meter lange chromblitzende Coupé aus dem Jahr 1965 ist ein echter Hingucker. Und es ist eine absolute Rarität. Gerade einmal 347 Exemplare verließen zwischen 1964 und 1967 die Produktionshallen von Karmann in Osnabrück. „Der war damals zu teuer. Ein Mercedes S-Klasse-Coupé kostete nur etwa die Hälfte“, erklärt Haslop die geringe Stückzahl. „Heute existieren vielleicht noch 50 Exemplare, 20 davon dürften fahrbereit sein“, schätzt er. Selbst auf Oldtimer-Treffen seien sie nur selten anzutreffen. Der enorme Preis sei auf die besondere Produktionsweise zurückzuführen. „Karmann hat von Opel Diplomat-Limousinen geliefert bekommen und diese in Handarbeit zu Coupés umgebaut“, erzählt der Brettorfer. Neben der geringen Stückzahl ist auch der Antrieb außergewöhnlich. Für einen souveränen Vortrieb sorgt ein 230 PS starker 5,4 Liter großer amerikanischer Achtzylindermotor.

Schon weit über 2000 Stunden Arbeit hineingesteckt

Neben seinem blauen Coupé besitzt Haslop sogar noch ein zweites, das er gerade restauriert. „Es soll das älteste noch existierende dieses Typs weltweit sein“, sagt Haslop. Weit über 2000 Stunden Arbeit stecken schon in dem Projekt. Viele weitere werden noch folgen. „Der war vollkommen verrostet. Ich habe mich schon manches Mal gefragt, warum ich mir das antue“, erzählt der 51-Jährige. Er hofft, dass die Karosserie noch in diesem Herbst lackiert werden kann. Bis zur Vollendung könnte es allerdings dennoch ein paar Jahre dauern. „Der Wagen soll später perfekt sein“, sieht er dem Ziel entgegen.

Der Diplomat ist das bislang letzte Restaurationsobjekt einer langen Reihe. „Danach kommt auch nichts mehr“, sagt Haslop voller Überzeugung. Angefangen hat seine Leidenschaft für Autos, speziell für Opel, schon im Kindesalter. „Der Opa von meinem Spielkameraden hatte einen alten Opel Kapitän. Den fand ich toll“, erinnert sich Haslop. „Ich habe damals auch jedes Auto an seinen Scheinwerfern erkannt.“ Diese Begeisterung blieb bis heute. Mit 18 Jahren begann der Brettorfer dann mit der Restauration eines Manta A. Später folgten unter anderem ein Opel Commodore, ein Admiral und ein Kadett B Coupé für seine Frau Claudia.

Der Weg ist das Ziel

Die beiden Letzten stehen neben dem blauen Diplomat Coupé noch immer startbereit in seiner Garage. „Der Admiral darf nie verkauft werden“, erklärt sein Sohn Röttger bestimmt. „Mit dem hat mein Vater mich schließlich nach meiner Geburt aus dem Krankenhaus abgeholt.“ Der Elfjährige hat die Autobegeisterung von seinem Vater übernommen und sogar schon sein eigenes Restaurationsprojekt. Einen komplett zerlegten Opel Kadett will er gemeinsam mit seinem Vater bis zum Führerschein wieder in altem Glanz erstrahlen lassen. Allerdings in neuen Farben. „Er wird grün-weiß lackiert und bekommt eine 14 auf die Tür“, plant Röttger. Er ist nämlich Werder-Bremen-Fan und die 14 die Rückennummer der Werder-Legende Claudio Pizarro.

Bis zur Vollendung wird der Elfjährige noch auf dem Beifahrersitz oder der Rückbank Platz nehmen. Am liebsten im Diplomat. Etwa 1500 Kilometer legt die Familie mit ihrem Schmuckstück im Jahr zurück. „Meistens um ein Eis zu essen oder einfach durch die Landschaft zu cruisen. Ein bis zwei Mal besuchen wir auch Oldtimer-Treffen. Der Weg ist dabei immer das Ziel. Aber niemals im Regen. Dann bleibt der Diplomat in der Garage“, erzählt Haslop. Für solche Fälle hat er schließlich noch seinen Opel Admiral.

Röttger Haslop hat bereits sein eigenes Restaurationsobjekt. © Leif Rullhusen

Ein amerikanischer V-8 ist für den Antrieb zuständig. © Leif Rullhusen