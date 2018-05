Dötlinger Gartenkultour: Von mau bis rappelvoll

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Kurz nach 9 Uhr am Maifeiertag in Aschenstedt: Der Vorsitzende der Dötlinger Gartenkultour (GaKu), Olaf Schachtschneider, hat gerade bei Facebook eine Nachricht vom Wild- und Freizeitpark Ostrittrum gelesen und kommt ins Grübeln.

Muss auch er angesichts der aktuellen Wetterlage den Gästen des GaKu-Aktionstages raten, sich nicht auf den Weg zu machen? Nach kurzer Rücksprache mit anderen Mitgliedern steht fest: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.“

Kräftige Windböen, Nieselregen und Temperaturen im einstelligen Bereich sorgten am Dienstag aber in der Tat dafür, dass deutlich weniger Besucher bei der Gartenkultour unterwegs waren. „Gefühlt ist es auch gerade Winter“, so Schachtschneider.

War er am Morgen noch im Zwiespalt, zeigte er sich am Nachmittag erleichtert – zum einen, weil sich der Sturm gelegt hatte, zum anderen, weil einige Stationen des Aktionstages dennoch gut besucht waren. Sein Pflanzenhof in Aschenstedt gehörte dazu: „Überraschenderweise ist es voll“, sagte der Liebhaber außergewöhnlicher Pflanzen, von denen er Interessierten ein paar Neuheiten vorstellte, zum Beispiel die Magnolie „Livingstone“ „Sie blüht jetzt und noch einmal im Sommer – und das acht Tage lang.“

Viel los auf Gut Altona

Beton statt Blüte war auf Gut Altona angesagt, wo die Familie Ahrmann durch den Neubau des Haupthauses führte. Angedacht waren Rundgänge zu jeder vollen Stunde. Doch die Neugierigen rannten Ahrmanns sprichwörtlich die Bude ein. Bis zu fünf Gruppen gleichzeitig tummelten sich zeitweise auf der Baustelle, und die sechste wartete bereits am Eingang. Viele verweilten angesichts des Regens auch gerne noch im Wintergarten, gönnten sich einen Kaffee und ein Stück Kuchen.

„Alles mit einem Dach ist heute sehr gefragt“, wussten die Gästeführer Dette Zingler und Ralf Holtz, die an ihrem Infostand mitten in Dötlingen weitaus weniger zu tun hatten als bei Aktionstagen üblich. Trotzdem holten sich einige Ortsfremde wertvolle Tipps und Broschüren ab. „Und beim geführten Dorfrundgang sind immerhin zehn Teilnehmer mitgelaufen“, berichtete Zingler.

Ob Galerie im Heuerhaus, das Kunsthaus am Dorfring oder die Müller-vom-Siel-Kate – bei dem Wetter lockte es diesmal mehr Menschen in die Ausstellungen statt in die Privatgärten. Zu Letzteren gehört der Hof der Familie Schwarz in Dötlingen, der erstmals seine Pforten für Interessierte öffnete. „Dementsprechend gut ist die Resonanz – trotz des Wetters“, sagte Manfred Schwarz, der gerne von der Restaurierung der Gebäude berichtete.