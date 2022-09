Ralf Flottmanns Seifenkiste ist nicht zu schlagen

Zahlreiche Zuschauer verfolgten am Sonnabend in Dötlingen die wagemutigen Piloten in ihren Seifenkisten und Bobbycars. © wz

Dötlingen – Da konnten die Mitglieder der Motorsportgemeinschaft Hunte-Delme aus Dötlingen (MSG) die Sekt-Korken knallen lassen: Ralf Flottmann wurde Gesamtsieger des 27. Seifenkistenrennens in Dötlingen. Auf der 180 Meter langen Rennstrecke am Dorfring trat er in der Klasse „17 und älter“ an und legte die Bestzeit des Tages hin: Er benötigte für die Strecke 26,26 Sekunden.

Feiern konnte auch Meike Meyenburg, die sich in der gleichen Altersklasse, jedoch in der Bobbycar-Wertung, nach 2019 erneut den Sieg erfuhr. Carlotta Orth schaffte bei den Sechs- bis Zehnjährigen den Titelgewinn im Bobbycar-Lauf, der aber über eine Strecke von 130 Metern ins Ziel führte. Zuvor hatte sie sich mit der Seifenkiste noch einen Sturz hingelegt, als sie das Lenkrad verzog und so nicht mehr weiter starten konnte. Sie kam aber ohne Schrammen davon. Aufatmen in den Reihen der zahlreichen Zuschauer, die die einzelnen Läufe am Zieleinlauf an der alten Dötlinger Dorfeiche mitverfolgt hatten. Nach der zweijährigen Corona-Pause hatte die MSG hier wieder eine kleine Budenstadt organisiert. Von Bratwurst bis Getränken gab es fast alles für einen „kulinarischen Boxenstop“ bei Sommerwetter mit angenehmen Temperaturen.

Carlotta Orth war in ihrer Altersklasse die schnellste Starterin mit dem Bobbycar. Sie trat auch bei den Seifenkisten an. © wz

Auch mit dem Starterfeld war der Veranstalter zufrieden. „Wir konnten es vor dem heutigen Tag auch nicht so richtig einschätzen, wie viele Starter hier heute von der Rampe fahren würden“, sagte MSG-Vorsitzender Lutz Lindemann. Moderator und Starter, Pierre Henning, freute sich über 34 Nennungen zum Wettkampf. 19 von den Rennfahrern gingen allein in der Bobbycar-Klasse an den Start.

Gesamtsieger Ralf Flottmann aus Dötlingen. © wz

Nach ersten vorsichtigen Schätzungen sprachen die Veranstalter von einem gefühlten Mehr an Gästen entlang der Rennstrecke vom Dötlinger Hof bis zum Kirchplatz. Genaue Zahlen gibt es keine, denn der Eintritt war kostenlos. Als die schönste und schnellste Seifenkiste des Wettbewerbs wählte eine dreiköpfige Jury schließlich das Gefährt von Rainer Schied aus Butjadingen vom „Team 60 Plus“ mit der Startnummer 57 aus. Für ihn hatte sich also der Weg nach Dötlingen ebenfalls gelohnt.

Die Ergebnisse der Rennen:

+ Gesamtwertung: 1. Ralf Flottmann, Dötlingen; 2. Hans-Georg Wiemken, Rastede; Rainer Schied, Budjadingen.

+ Seifenkisten (6 bis 10 Jahre): 1. Sofia Hafina, Dötlingen; Anastasia Hafina, Dötlingen; 3. Artem Dontsor, Dötlingen.

+ Seifenkisten (11 bis 16 Jahre): 1. Jakob Bachmann, Bremen; 2. Anton Themann.

+ Seifenkisten (17 und älter): 1. Ralf Flottmann, Dötlingen; 2. Hans-Georg Wiemken, Rastede; 3. Rainer Schied, Budjadingen.

+ Bobbycar (6 bis 10 Jahre): 1. Carlotta Orth, Dötlingen; 2. Clara Neidrowski, Dötlingen; 3. Paula Riep, Dötlingen.

+ Bobbycar (11 bis 16 Jahre): 1. Annika Lüers, Dötlingen; 2. Chris Schütte, Dötlingen.

+ Bobbycar (17 und älter) : 1. Meike Meyenberg, Dötlingen; 2. Timo Kutz, Hohen Neuendorf; 3. Kevin König, Nordenham.

+ Ziel-Start-Schub-Pokal: 1. Anton Themann; 2. Artem Dontsor; 3. Carlotta Orth.