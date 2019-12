Von der Raffinesse einer Handleserin

Anekdoten und Musik, die Geschichten erzählt: „Mellow Melange“ begeistert sein Publikum

+ Das Quintett „Mellow Melange“ mit (v.l.) Mathias Schinkopf (Saxofon, Klarinette, Querflöte, Percussion), Ingo Höricht (Komposition, Violine, Viola), David Jehn (Kontrabass, Gesang), Michael Berger (Klavier) und Sonja Firker (Gesang, Violine) blieb seinem Publikum in Dötlingen nichts schuldig. Foto: Rinne

Dötlingen - Von Holger Rinne. Dass die Dötlingen-Stiftung ein sicheres Händchen hat, wenn es darum geht, Qualitätskultur in den Ort zu holen, hat sie schon oft bewiesen. Am Freitag wurde in der St.-Firminus-Kirche aber noch einmal ein Schippchen draufgelegt. Zu Gast war ein Ensemble der besonderen Art: Im voll besetzten Gotteshaus stand ein Konzert des Quintetts „Mellow Melange“ zum Jahresabschluss auf dem Programm.