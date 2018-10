Nabu schockiert über versehentliche und illegale Baumfällungen  beim Radwegebau

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Der Radwegebau von Neerstedt nach Klattenhof entwickelt sich aus Sicht der Nabu-Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen langsam zu einem Kriminalfall. Nicht nur, dass versehentlich eine schützenswerte Erle von der beauftragten Baufirma entfernt wurde. Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte zudem die mit der Erle verwachsene Weide bearbeitet und an anderer Stelle einfach Eichen gefällt. Dies bestätigte auch das Bauamt der Gemeinde auf Nachfrage unserer Zeitung.

Am Dienstagvormittag gab es einen Ortstermin mit allen Beteiligten – mit Vertretern der Verwaltung, der ausführenden Baufirma, des zuständigen Ingenieurbüros sowie des Naturschutzbundes. Deren Sprecherin Marianne Steinkamp ist zum einen wegen der „illegalen Baumfällungen“ schockiert, zum anderen ist sie sauer auf die Gemeinde. „Wir fühlen uns als Nabu nicht ernst genommen“, sagt sie mit Blick auf ursprüngliche Absprachen. Steinkamp erinnert an das beschleunigte Verfahren für diese Maßnahme: „Der Nabu hatte damals als Träger öffentlicher Belange Einwendungen gemacht. Daraufhin waren wir mit dem Bauamt vor Ort und haben uns die einzelnen Stellen angeschaut.“ In vielen Fällen war ein Konsens gefunden worden, der auch laut der Verwaltung in die Planungen eingeflossen ist. Nun befürchtet Steinkamp, dass einige dieser Punkte doch keine Berücksichtigung finden. „Unter anderem, weil wir entgegen der Abmachung nicht über den Baustart und geplante Baumfällungen informiert wurden“, sagt sie.

Wie Steinkamp berichtet, hat sie am Freitag nur zufällig gesehen, dass die Erle weggerissen wurde. In Kombination mit der Weide war sie als erhaltenswertes Ensemble eingestuft worden. Während des Ortstermins am Dienstag bestätigte sich, dass die Erle versehentlich für die Fällung markiert worden war. Die Verantwortlichen bedauerten den Vorfall. Eine Ersatzbeschaffung soll erfolgen. „Dadurch ist aber auch die Weide verletzt worden“, so Steinkamp, die sich nach ihrer Entdeckung am Freitag umgehend bei Ulrike Hollmann im Bauamt gemeldet hatte. „Zu allem Übel hat jemand am Wochenende die Weide mit einer Kettsäge bearbeitet, jetzt ist nur noch der Stumpf übrig“, teilt Steinkamp mit. „Hier wäre eine Strafanzeige ebenso angemessen wie bei der illegalen Fällung der Eichen in Höhe Barel, die ebenfalls am Wochenende erfolgt sein muss.“ Für letzteren Fall möchte die Gemeinde tatsächlich Anzeige gegen unbekannt erstatten.

Pläne widersprechen Tatsachen

Laut den Plänen soll der Radweg hinter der Baumgruppe mit den Eichen entlang führen. „Gemäß der uns vorliegenden, aktuellen Entwürfe soll die Verschwenkung hierfür auch schon zehn Meter vor dem Feldweg beginnen. Tut sie aber nicht. Die Trasse läuft von beiden Seiten direkt auf die Eichen zu“, moniert Steinkamp. „Für uns gibt es gerade zu viele Fragezeichen – von der Nichtinfo über die falsche Markierung bis hin zu den illegalen Fällungen.“

Steinkamp hofft, dass zumindest bei den übrigen vereinbarten Punkten keine Probleme entstehen. „Wir werden das genau im Auge behalten“, kündigt sie an. Außerdem kämpft sie noch um den Erhalt der Eiche, die sich in Klattenhof am Anfang des künftigen Radweges befindet. Ursprünglich sollte die Trasse um sie herum führen. Aufgrund von Sturmschäden war der Baum dann aber als nicht verkehrssicher eingestuft worden. Das sieht der Nabu anders. Wie Hollmann bestätigte, hat man sich am Dienstag darauf geeinigt, einen Gutachter zu beauftragen. Damit die bereits mit einem pinken Kreuz gekennzeichnete Eiche noch steht, wenn das Ergebnis vorliegt, hängt seit Dienstagmittag ein Infoblatt über den Nutzen von Bäumen an ihren Ästen.