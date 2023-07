Puppen, Platt und Pöbeleien

Von: Leif Rullhusen

Annika Stolle in der Künstlergarderobe der Neerstedter Bühne bei der Präsentation des letztjährigen Programms. Das neue will der Verein im September vorstellen. Archiv © Leif Rullhusen

Die Neerstedter Bühne präsentiert die erste Programmpunkte für die kommende Saison. Karten können schon gebucht werden.

Neerstedt – Die erste Nach-Corona-Saison der Neerstedter Bühne lief richtig gut. „Zu unseren 26 Veranstaltungen kamen insgesamt 2620 Besucher. Das ist ein toller Schnitt und entspricht den Zuschauerzahlen von vor der Pandemie“, blickt die erste Vorsitzende des Theatervereins, Annika Stolle, zufrieden zurück. Zeit zum Genießen und Ausruhen bleibt ihr allerdings kaum. Längst feilt die Theaterchefin am Programm für die neue Saison.

Die ersten Auftritte hat sie bereits festgezurrt. Zwei Mal wird Birgit Neemann mit ihrem „Mobilen Figurentheater Bremen“ die Neerstedter Bühne besuchen. Am Samstag, 4. November, tritt sie um 14 und um 16 Uhr mit „Mama Muh“ auf. Das Stück mit der neugierigen Kuh aus der Feder von Sven Nordquist eignet sich für Kinder ab drei Jahren. Die Wiederkäuerin liebt Abenteuer und probiert zusammen mit ihrer besten Freundin, der Krähe, gern spannende Sachen aus. Am Samstag, 9. März, begleitet der „Maulwurf Grabowski“ ebenfalls um 14 und um 16 Uhr die Puppenspielerin aus der Hansestadt. Auch die spannende Geschichte über das Leben mit und in der Natur ist für Kinder ab drei Jahren geeignet.

Er ist wohl die berühmtesten Klappmaul-Puppe des Nordens. Werner Momsen hat sich für Donnerstag, 23. November, ab 20 Uhr mit seinem Programm „Die Werner Momsen ihm seine Weihnachtsshow op platt“ angekündigt. Die Besucher erwartet eine besonders unterhaltsame Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Und sie werden Antworten auf viele Fragen zum Fest bekommen, die sie sich vorher vielleicht nie gestellt haben.

Richtig laut wird es auf der Theaterbühne am Freitag, 19. April, ab 20 Uhr. „Ausbilder Schmidt“ präsentiert an diesem Tag sein Jubiläumsprogramm „Unkraut vergeht nicht – 25 Jahre Anschiss“. Wie gewohnt – Schmidt war schon häufiger Gast in Neerstedt – wird er sein Publikum mit einem militärisch-lauten „Tach, ihr Luschen“ begrüßen. Das wird mit einem kräftigen „Tach, du Sack“ antworten. Anschließend dürfen sich die Besucher auf ein Dauerfeuer an Lachattacken freuen.

Selbstverständlich steht auch wieder eine ganze Reihe plattdeutscher Theaterstücke auf dem Programm. „De Spaßmaaker“ aus Großenkneten treten gleich vier Mal im Januar und Februar mit ihrem neuen Stück „De Titanic dörv nicht ünnergahn“ auf. Auch die „Speelkoppel“ vom Dötlinger Bürger- und Heimatverein hat bereits fest zugesagt.

Noch ist das Programm auf der Internetseite des Theaters nicht zu finden. Bestellt werden können die Karten trotzdem. „Die ersten Buchungen sind schon eingegangen“, berichtet Stolle. Die Stammkunden würden regelrecht lauern. Keine zwei Stunden habe es in einem Fall gedauert, bis nach der Buchungsfreischaltung die erste Anfrage gekommen sei.

Reservierungen sind direkt bei der Neerstedter Bühne per Telefon, WhatsApp (beide unter 04432/1604), E-Mail (info@neerstedter-buehne.de) oder im Internet (www.neerstedter-buehne.de) möglich. Dort finden Interessierte demnächst auch das Programm für die kommende Saison. Aktuell bereitet der Verein den Internetauftritt sowie die Druckfassung vor. „Ich hoffe, dass beides im September fertig ist“, erklärt Stolle.

Auch hinter den Theaterkulissen hat sich kürzlich etwas bewegt. Ralf Holtz hat Jan Kratzmann vor wenigen Wochen als zweiten Vorsitzenden im Vorstand des Vereins abgelöst. Kratzmann konzentriert sich zukünftig auf seine Funktion als technischer Leiter. „Ich freue mich, dass uns Jan in dieser Position im Vorstand erhalten bleibt, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ralf“, sagt die Vorsitzende.

Das „Mobile Figurentheater Bremen“ führt im November „Mama Muh“ auf. © Mobiles Figurentheater Bremen

Ausbilder Schmidt feiert im April sein 25-jähriges Bühnenjubiläum im Neerstedter Theater. © Guido Schröder