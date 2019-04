Präsidium wehrt sich gegen Nörgeleien

Schützenbund ändert Namen, nimmt weitere Vereine auf und wählt Vorstand

+ Der neue Vorstand des Schützenbundes Wildeshauser Geest: Kassenführer Frank Reige, seine Stellvertreterin Sandra Rühl-Richter, Schriftführer Ulf Syberberg mit Stellvertreterin Karin Behrens, Präsident Jürgen Hasselberg mit dem Vize Michael Muhle, Sportleiter Olaf Steinemann und Jugendsportleiter Andreas Reige (v.l.). Foto: Schneider

Altona - Von Tanja Schneider. Um sich für die Zukunft besser aufzustellen, haben die Schützen in der Region am Donnerstagabend im Hotel „Gut Altona“ einen wichtigen Schritt vollzogen. Einstimmig beschlossen die Mitglieder des Schützenbundes Wildeshausen die Umbenennung in Schützenbund Wildeshauser Geest und anschließend die Aufnahme von drei weiteren Vereinen. Es handelt sich um den SV Ahlhorn, SV Großenkneten sowie den SV Sage, die zuvor im Schützenbund Lethe-Huntestrand organisiert waren. Dieser wird nun aufgelöst. Dem „neuen“ Bund gehören damit jetzt 13 Vereine an.