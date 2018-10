Politiker wollen mehr Informationen

Kreisumweltausschuss: Schutzstatus der Hockensberger Buchenreihe bleibt weiterhin ungeklärt

Hockensberg - Der Umweltausschuss des Landkreises hat am Dienstagabend nicht abschließend über die Zukunft der Buchenreihe an der Kreisstraße 237 entschieden. Der Heimatverein Hockensberg und die Grüne Kreistagsfraktion hatten beantragt, die Bäume in die Liste der Naturdenkmale aufzunehmen. Das brächte diesen einen Schutzstatus ein, der sie vor einer Teilfällung bewahrte (wir berichteten). Der Landkreis sah das hingegen etwas anders.