Politik hält an kleiner Menge fest

Werden noch mit chemisch-synthetischen Mitteln behandelt: die Wege an der Obstwiese „Am Kohlhoff“ in Dötlingen. Foto: Schneider

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen ist mit ihrem Antrag, bei der Pflege von Grün-, Sport- und Verkehrsflächen in der Gemeinde Dötlingen gänzlich auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel zu verzichten, im Umwelt- und Energieausschuss gescheitert – schon wieder. Bereits 2018 hatte das Gremium dieses Anliegen abgelehnt, und auch am Dienstagabend erteilte der Ausschuss der Partei eine Abfuhr. Mit drei Ja-Stimmen (CDU, FDP), einer Enthaltung (SPD) und der Nein-Stimme der Grünen empfahl es stattdessen während seiner Sitzung im Rathaus, auch zukünftig die Arbeiten gemäß Ausnahmegenehmigung sowie bei der Pflege des Straßenbegleitgrüns durch den Bauhof vornehmen zu lassen. Und das nicht, weil die Ausschussmitglieder Herbizide generell befürworten. Vielmehr mangelt es ihnen immer noch an adäquaten Alternativen.

Die Verwaltung verfügt nach eigenen Angaben für das Jahr 2019 erneut über eine von der Landwirtschaftskammer erteilte Ausnahmegenehmigung für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Sie gilt für die Fußwege an der Obstbaumwiese „Am Kohlhoff“ und im Dorfgarten in Dötlingen sowie für die Aschelaufbahn bei der Neerstedter Grundschule. Dort sind im Laufe des Jahres 30 Gramm „forox f“ verwendet worden. Die Verkehrsbegleitflächen hat der Bauhof mit „Roundup Power-Flex“ behandelt – insgesamt kam ein halber Liter zum Einsatz. In den Vorjahren waren es noch drei Liter gewesen. „Wir haben bewusst nur einen Pflegegang gewählt, um zu schauen, ob auch dieses Ergebnis von der Bevölkerung akzeptiert wird“, reagierte Bauamtsleiter Uwe Kläner auf die Frage nach der Qualität. Natürlich schauten die Beete nicht so gepflegt aus wie in den Jahren zuvor.

Sowohl Insa Huck (SPD) als auch Ditte Höfel (CDU) begrüßten die Reduzierung, verwiesen gleichzeitig aber auf die scheinbar enormen Kosten, die ein kompletter Ausstieg mit sich bringen würde. „Das steht in keinem Verhältnis“, sagte Höfel. Nach Aufrechnung des Bauhofs entsteht durch eine rein mechanische Pflege der Beete ein Mehraufwand von 1 466 Stunden im Jahr. „Rechnet man diese mal 40,50 Euro brutto (aktueller Stundensatz eines ortsansässigen Garten- und Landschaftsbauunternehmers) ergibt sich ein Mehraufwand von 59 373 Euro brutto“, heißt es in der Ausschussvorlage. „Wir bräuchten dann also entweder mehr Personal auf dem Bauhof, einen Dienstleister oder müssten andere Arbeiten liegen lassen“, so Kläner. Dirk Orth (Bündnis 90/Die Grünen) bezeichnete die knapp 60 000 Euro als abenteuerlich, und auch während der Einwohnerfragestunde kamen Zweifel an der Summe auf. Angesichts der Kosten lehnte Huck den sofortigen Verzicht von Pflanzenschutzmitteln ab. Angelehnt an das Anliegen der Grünen beantragte sie die Erstellung eines Planungs- und Pflegekonzeptes, das eine Bewirtschaftung ohne chemische Substanzen ermöglicht. Anders als die Grünen wollte sie keinen Zeitraum vorgeben. Dennoch lehnte der Ausschuss ihren Antrag ab.

Orth zeigte sich angesichts der Entscheidung des Gremiums enttäuscht. Die Gemeinde verpasse die Chance, mit guten Beispiel voranzugehen und in Richtung Zukunft zu denken, stattdessen werde auf ein „Das haben wir immer so gemacht“ gesetzt. Claus Plate (FDP) kritisierte, dass der Antrag der Grünen nur auf ein Verbot abziele. Sinnvoller wäre es, Alternativen aufzuzeigen. „Zumal wir uns mit einem generellen Verzicht alle Möglichkeiten nehmen würden“, sagte Plate und verwies darauf, dass beispielsweise „auch Mittel zur Mäusebekämpfung unter das Pflanzenschutzgesetz fallen“.