Politik beschließt Bau fünfzügiger Kindertagesstätte in Neerstedt

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Die „Schatzkiste“ wird in die neue Kindertagesstätte umziehen. © Rullhusen, Leif

Die neue Kindertagesstätte in Neerstedt wird fünfzügig. Das beschloss der Gemeinderat am Donnerstagabend nach intensiver Diskussion.

Dötlingen/Neerstedt – Die in Neerstedt geplante Kindertagesstätte wird nun doch fünfzügig gebaut. Und sie wird in Massivbauweise entstehen. Die entsprechenden zusätzlichen Investitionen von geschätzten 1,734 Millionen Euro werden in den Haushalt für das kommende Jahr eingestellt. Damit wird Dötlingen insgesamt rund 4,5 Millionen Euro für das Projekt in die Hand nehmen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend im Dötlinger Hof. Damit verwarf die Politik ihren Beschluss aus dem Mai dieses Jahres, nur eine dreizügige Kindertagesstätte zu bauen. Genaugenommen votierte das Gremium mehrheitlich für die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 und damit zugleich für die Bereitstellung der entsprechenden finanziellen Mittel für die große Lösung. „In den Haushaltsbeschluss ist die fünfzügige Variante eingepreist“, stellte Bürgermeisterin Antje Oltmanns vor der Abstimmung klar.

Entscheidung mit vier Gegenstimmen

Die Entscheidung fiel nicht einstimmig. Die Sozialdemokratinnen Insa Huck und Elke Lorens sowie die Grünen Gabriele Roggenthien und Claudia Harkai-Neu votierten gegen den Haushaltsbeschluss. Dementsprechend war der Entscheidung eine lebhafte Debatte vorausgegangen. Huck bezeichnete den Verwaltungsvorschlag, nun doch fünfzügig zu bauen, kurz vor der Verabschiedung des Haushaltes als „mega-kurzfristig“. Die meisten Politiker hätten keine Zeit gehabt, sich die Argumente für die Dreizügigkeit wieder hervorzurufen. „Das ist ein Holterdipolter-Vorschlag über 1,75 Millionen Euro“, schimpfte die Sozialdemokratin. Sie hätte sich zumindest einen Sperrvermerk im Haushalt gewünscht.

„Licht am Horizont für Familien“

Dem widersprach die Bürgermeisterin. Schon vor einem Jahr sei der Bedarf für eine fünfzügige Kindertagesstätte ermittelt worden. „Jetzt haben wir noch einmal festgestellt, dass die Plätze nicht reichen. Ich möchte es nicht erleben, dass wir Kinder nicht unterbringen können“, argumentierte sie. „Wir sind fünfzügig ins Rennen gegangen und mussten streichen, um den Haushalt zu realisieren“, ergänzte Markus Knoop (CDU). Die derzeitige Unterbringung der Kinder in Containern sei nur eine Übergangslösung. „Das können wir uns in Zeiten von Fachkräftemangel nicht mehr leisten“, erläuterte der Christdemokrat. Er bezeichnete den geplanten Neubau als „Licht am Horizont für Familien“. Harkai-Neu kritisierte vor allem die Entscheidung für einen Massivbau. „Es gibt tolle Module, bei denen auch der Brandschutz gewährleistet ist“, erläuterte die Grüne.

Modulbauweise mit vielen Nachteilen

Andreas Hauth, Geschäftsführer des Wildeshauser Ingenieurbüros Rolwes-Hauth-Jacobi, hatte bei der Präsentation der Pläne am Dienstag im Ausschuss für Bildung und Erziehung der Modulbauweise wenig Positives abgewinnen können. Sie biete wenig Spielraum bei der Gestaltung, eine geringe Nachhaltigkeit und sei schwer zu kalkulieren. Die Module seien zwar günstig, müssten aber unter anderem bezüglich der Wärmeisolierung, Geräuschdämmung und des Brandschutzes nachgebessert werden, verdeutlichte er. Ein Massivbau biete dagegen unter anderem die Möglichkeit eines individuellen Grundrisses, einen optimalen Schall- sowie einen guten Brandschutz.

Jetzt müsse nun zügig am Entwurf des Neubaus gearbeitet werden, erklärte Bauamtsleiter Uwe Kläner. Nach dem Zeitplan von Hauth könnte das Gebäude dann im Juni 2024 bezugsfertig sein.