Neerstedterin und Argentinier kennen sich durchs Zocken

Diego Sandez (Mitte) und Ute Ziemann am Pokertisch in der „Gildestube“. Jeden Dienstag trifft sich die Neerstedterin dort mit knapp 20 Gleichgesinnten zum Zocken. Auch den Argentinier Sandez lernte sie durchs Pokern kennen.

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Am Anfang verband Ute Ziemann und Diego Sandez nur die Leidenschaft fürs Pokern. Doch die Neerstedterin und der Argentinier, die regelmäßig auf derselben Online-Plattform zockten, waren sich sympathisch. 2008 reiste Sandez erstmals in die Gemeinde Dötlingen zur Ratsfrau und ihrer Familie.

Über die Jahre entstand eine enge Freundschaft. Nun weilt der 39-Jährige wieder in Deutschland, besucht Freunde, treibt viel Sport und spielt Poker – natürlich mit Ziemann, die dank Sandez seit rund fünf Jahren einer Pokerrunde in der Kreisstadt angehört.

Die Gruppe von etwa 20 Spielern trifft sich immer dienstags in der Gildestube. „Eine nette Runde“, sagt Ziemann. „Vom Azubi bis zum Rentner ist alles dabei, nur andere Frauen fehlen.“ Unterbuttern oder gar abzocken lässt sich die Neerstedterin in der Männerrunde aber nicht – im Gegenteil. Sie spielt oben mit, schafft es während der wöchentlichen Turniere oft an den „Final Table“ und stand zu Wochenbeginn noch auf Platz drei der Jahreswertung.

„Jeden Dienstag kann man Punkte sammeln und sich so eine mehr oder weniger gute Ausgangslage für das Jahresabschlussturnier erspielen“, erklärt sie. Denn für dieses erhalten die Teilnehmer entsprechend ihren Punkten Pokerchips. Da der Höchstgewinn pro Turnier bei 50 Euro liegt, falle die Runde nicht unter das Glücksspiel.

Viel wichtiger als der Sieg sei ohnehin der Spaß. „Da ist es egal, ob man gewinnt oder verliert“, sagt Sandez, der vor zwei Jahren begonnen hat, die deutsche Sprache zu lernen. Während seines Aufenthalts ist er bei den Pokerrunden in der Gildestube dabei. „Und nicht nur dort“, ergänzt Ziemann. „Kaum war er am 27. September gelandet, wollte er schon zum Pokern nach Huntlosen.“

Dabei war der 39-Jährige da bereits durch den Flug von Buenos Aires nach Europa und den stundenlangen Aufenthalt am Pariser Airport, wo er auf seinen Anschlussflug warten musste, fast zwei Tage unterwegs. Der Südamerikaner grinst. Er sei nicht müde gewesen. In Argentinien spielt er fast nur online, manchmal noch mit Freunden. Deshalb nutzt er hier gerne jede Gelegenheit.

So kam Ziemann übrigens auch zu „ihrer“ Pokerrunde. Während eines Besuches des Argentiniers vor rund fünf Jahren kamen die beiden zufällig am mittlerweile geschlossenen „Franziskaner“ vorbei. Dort hing ein Plakat für das Dienstags-Pokern. „We must go“, meinte Sandez damals. Gesagt, getan. „Ich war furchtbar aufgeregt, weil ich vorher nur online gespielt hatte“, erinnert sich Ziemann. Seitdem ist die Neerstedterin regelmäßig in der Runde anzutreffen, die irgendwann in die „Gildestube“ wechselte.

39-Jähriger bis Ende Oktober in Deutschland

Das Pokern war es auch, das Sandez vor zehn Jahren den ersten Deutschlandbesuch ermöglichte. Während eines Onlinespiels hatte er aus 100 Euro Einsatz 1 000 Euro gemacht. Das Geld reichte für den Hin- und Rückflug sowie diverse Tagesausflüge. „In Argentinien kann man wegen der hohen Inflation nicht sparen“, berichtet Sandez, der mit seinem Vater eine Firma für Türbeschläge betreibt.

Da vieles in Argentinien kaum noch zu bezahlen sei, möchte der 39-Jährige in Deutschland auch ordentlich Kleidung shoppen. Dafür hat er in seinem Koffer so viel Platz gelassen, dass bei der Einreise schon Nachfragen vom Zoll kamen. „Aber sehr freundlich, wie alle Leute hier“, sagt Sandez. Neben den Menschen mag er die europäische Kultur, das deutsche Bier und „dass hier so viel Sport getrieben wird“, schildert er seinen Eindruck.

Sandez schwingt sich deshalb regelmäßig selbst aufs Fahrrad und erkundet die Region. Es gibt aber auch Angewohnheiten, die er mit einem „Gefällt mir nicht“ quittiert, zum Beispiel das Wurstbrot zum Frühstück. „In Argentinien ist niemand vormittags Fleisch“, erzählt er. Ansonsten kann er sich mit der hiesigen Küche gut arrangieren. „Ich esse hier jeden Tag wie im Restaurant“, lobt er Ziemanns Kochkünste.

In den vergangenen Tagen war Sandez schon in Bremen und Hannover, hat den Oldenburger Kramermarkt besucht und Dötlinger Honigbier getrunken. Besonders freut er sich auf einen Ausflug nach Dortmund, wo er das Fußballstadion besichtigen will. „Und vielleicht geht es noch ein paar Tage nach Berlin“, erzählt der 39-Jährige, der am 25. Oktober wieder in den Flieger nach Buenos Aires steigt.