Plötzlich Vater!

Neerstedt – Mit einer Premiere endet am Sonntag, 6. Januar, die kurze Winterpause im Neerstedter Theater. Dort stehen die Darsteller der Korsorsbarger Speeldeel ab 15 Uhr erstmals mit ihrem neuen Stück „En Macho lehrt dat Smusen“ auf der Bühne. Die Komödie in drei Akten stammt aus der Feder von Hans Schimmel und wurde von Benita Brunnert ins Plattdeutsche übersetzt.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht Bernie Overbeck, gespielt von Heinz Backhus. Bernie ist ein Egoist, wie er im Buche steht – immer auf seinen Vorteil bedacht. Seinen Lebensstil finanziert er mit dem Vermögen seiner Tante Wilhelmine – aber die hat nun die Nase voll. Mit seinem Treiben ist sie ganz und gar nicht mehr einverstanden und droht, ihn zu enterben, wenn er sein Leben nicht wesentlich ändert. „Aus diesem Grund beschließt sie, ihren Neffen zu besuchen, um ihm auf die Sprünge zu helfen“, heißt es in der Beschreibung des Stückes.

Doch Tante Wilhelmine (Anita Augustyniak) reist in einem ungünstigen Moment an. Denn per Brief hat Bernie gerade erfahren, dass er Vater geworden ist. Ausgerechnet während des Aufenthalts seiner Tante soll er eine Hightech-Puppe betreuen – als Vorbereitung auf sein künftiges Vatersein. Das Problem: Bernie kann Kinder nicht ausstehen. Er möchte gar nicht in die Vaterrolle schlüpfen und Verantwortung übernehmen. Wilhelmine setzt allerdings alle Hebel in Bewegung, um ihren Neffen in die richtigen Bahnen zu lenken. Dabei bedient sie sich jeder Menge schräger Gestalten.

Insgesamt steht die Speeldeel aus Achternmeer mit zehn Darstellern auf der Bühne. Bei Texthängern hilft Souffleuse Karin Bruns aus. Um die Maske kümmert sich Sandra Stoffers. Zudem gibt es ein elfköpfiges Bühnenbauteam. ts