Naturschutzgebiet droht zu verlanden: Im Pflegeeinsatz für das Poggenpohlsmoor

Dötlingen – Der Bewahrung des Poggenpohlsmoores als Naturschutzgebiet dienen Pflegemaßnahmen der Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen im Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Am Sonnabend gab es einen weiteren Arbeitseinsatz. Die ehrenamtlichen Helfer trafen sich an der Abzweigung Moordamm/Poggenpohlsweg. „Eine Birke entzieht dem Moor täglich 140 bis 150 Liter Wasser“, verriet Willy Zerhusen. Um den Moorcharakter zu erhalten, müssten die Flächen aber feucht bleiben. Wasserüberhang halte den Boden sauerstoffarm und verhindere so die Zerlegung der pflanzlichen Überreste, die sich als Torf ablagern.

Die Nabu-Gruppe Dötlingen-Wildeshausen hatte vor diesem Hintergrund auf den von der Nabu-Stiftung Oldenburgisches Naturerbe erworbenen Flächen schon am 18. Februar einen Teil der Birken und Erlen „geringelt“: Dabei wird die Bastschicht durchdrungen, und das Holzgewächs vergeht innerhalb eines Jahres. „Im Anschluss bleibt der Baum in Form von Totholz noch über ein Jahrzehnt erhalten und bietet den Organismen einen wichtigen Lebensraum“, so Zerhusen.

Die Maßnahme erfolgte in Absprache mit der Unteren Naturschutz- und der Unteren Waldbehörde. Auch für die aktuelle Pflegemaßnahme erteilte die Untere Naturschutzbehörde die Freigabe. Dabei ging es um die Bekämpfung einer sich exzessiv verbreitenden Pflanze: Während das heimische Springkraut für das Moor unbedenklich ist, wird das Drüsige Springkraut, das zu den Balsaminengewächsen gehört, bis etwa zweieinhalb Meter hoch und entzieht den Nachbarpflanzen Wasser- und Nährstoffe. Es nimmt zudem der darunterliegenden Flora das Sonnenlicht und schränkt deren Entwicklung ein. Es gehört zu den Neophyten. So werden Pflanzen bezeichnet, die sich in einem Gebiet etabliert haben, in dem sie vorher nicht heimisch waren.

Das Drüsige Springkraut, eigentlich in Afrika und Asien zu Hause, heißt auch Indisches Springkraut. Es wurde im 19. Jahrhundert nach Europa importiert. „Mitte Juli 2018 hatten wir im Poggenpohlsmoor mehr als 50 Prozent des Bestands dieses Neophyten entfernt“, berichtete Willy Zerhusen. Seine Frau Sabine ergänzte: „Die Maßnahmen haben bereits Erfolg gezeigt.“ Weil das Springkraut zu den Flachwurzlern gehört und einjährig ist, lässt es sich leicht bekämpfen. Allerdings ist das Auszupfen nur innerhalb eines bestimmten Zeitkorridors möglich, nämlich nach der Brut- und Setzzeit (ab 16. Juli) bis zur Samenreife im August.

Unter Imkern galt das Drüsige Springkraut lange als durchaus beliebt. Der Grund: Es bietet den Bienen eine gute Nektarquelle. Vor 30 bis 40 Jahren wurden Balsaminenmischungen noch an Imker ausgegeben.

Das Poggenpohlsmoor ist aktuell nicht in allerbester Verfassung. „Die Gefahr der Verlandung“ besteht laut Nabu-Sprecher Wolfgang Pohl. Daher seien Maßnahmen erforderlich, die das Wasser stauen und im Moor halten. Im kommenden Herbst wird die Untere Naturschutzbehörde zu einer großen Runde einladen, um ein Pflegemanagement für das Moorgebiet zu definieren. Dabei sollen dann auch Gedanken in Richtung Biotopvernetzung eine Rolle spielen.

Am 13. August geht’s in Deemters Essgarten

Die Nabu-Gruppe trifft sich aktuell jeden zweiten Dienstag im Monat. Die nächste Zusammenkunft steht am 13. August, 17 Uhr, im Zeichen eines Besuchs von Deemters Essgarten in Barjenbruch bei Wohlde, wo Betreiber Frits Deemter ab 2020 zusätzlich „Grut-Bier“ anbieten möchte – ein Gebräu, das ohne Hopfen produziert wird, im Mittelalter verbreitet war und durch Kräuter einen herb-würzigen Geschmack erhält. Wer für zehn Euro Kostenbeitrag an der Führung teilnimmt, bekommt zusätzlich einen Imbiss. Im Anschluss ist ein offener Austausch zu Naturschutzthemen aus Dötlingen und Wildeshausen vorgesehen.

Am 24. August folgt eine geführte Fahrradtour der Nabu-Gruppe durch und um Wildeshausen. Los geht es um 10 Uhr auf dem Marktplatz der Kreisstadt. Sandra Bischoff vom Nabu Oldenburg leitet die voraussichtlich rund dreistündige Tour.

Diese Veranstaltung läuft übrigens im Rahmen des Projektes „Insekten retten!“ der Nabu-Stiftung Oldenburgisches Naturerbe. Um eine Anmeldung bei Wolfgang Pohl (Telefon 04431/5882; E-Mail: wpohl.nabu@gmx.de) wird gebeten. tbü