Pflanzaktion in Neerstedt: 5 000 Zwiebeln für ein buntes Dorf

Von: Leif Rullhusen

Gemeinsame Vorfreude auf die Pflanzaktion (v.l.): Ortsbrandmeister Martin Einemann, Ralf Kuhlmann (TV Neerstedt), Finn Schachtschneider, Margrit Mutke (AG Neerstedter Vereine), Jens Schachtschneider und Annika Stolle (Neerstedter Bühne). © Rullhusen, Leif

5000 Blumenzwiebeln sollen Neerstedt im kommenden Jahr in ein Blütenparadies verwandeln. Doch zunächst müssen dafür 1000 Löcher gebuddelt werden.

Neerstedt – „Ran an die Schaufeln für ein buntes Neerstedt“ heißt es für die Bürger in zehn Tagen. 5 000 Blumenzwiebeln sollen am Sonntag, 6. November, ab 10 Uhr entlang der Straßen eingegraben werden, um den Ort im kommenden Frühjahr in ein Blütenparadies zu verwandeln. „Es sind aber nur 1 000 Löcher, weil in jedes fünf Zwiebeln kommen“, beruhigt Jens Schachtschneider grinsend potenzielle freiwillige Helfer.

AG Neerstedter Vereine organisiert die Aktion

Der Inhaber der gleichnamigen Staudengärtnerei hat die Zwiebeln gespendet. Gemeinsam mit seinem Sohn und Juniorchef Finn übergab er sie am Dienstagabend an die Vorsitzende der AG Neerstedter Vereine, Margrit Mutke. Die Arbeitsgemeinschaft organisiert das Einbuddeln der Narzissen, Wildtulpen und Traubenhyazinthen. „Da wird uns ordentlich was blühen“, freut sich Mutke schon auf das kommende Jahr. Geplant sei, die Zwiebeln vor allem entlang der Hauptstraßen in den Boden zu pflanzen. Wer welche in seiner Wohnstraße haben möchte, könne sie aber auch dort einsetzen. „Natürlich aber nicht in den eigenen Garten“, sagt die AG-Vorsitzende.

Tatkräftige Unterstützung gesucht

Für die Aktion brauchen die Vereine, deren Mitglieder selbstverständlich dabei sind, tatkräftige Unterstützung. „Jeder kann kompetenzfrei herkommen. Wir ändern das dann mit einer kleinen Einführung“, versichert Schachtschneider-Senior. Nach Möglichkeit sollten die Freiwilligen aber nicht mit leeren Händen erscheinen: „Wer einen Spaten oder eine Karre für den Transport der Zwiebeln besitzt, sollte diese mitbringen“, ergänzt Mutke. Die Pflanzaktion startet vor dem Neerstedter Rathaus. Im Anschluss werde es einen von den Neerstedter Vereinen organisierten Imbiss geben, verspricht sie. Mit der Gemeinde sei die Maßnahme selbstverständlich abgesprochen.

Staudengärtnerei Schachtschneider spendet Zwiebeln

Anlass der geplanten Bepflanzung war das Sommerfest des Neerstedter Staudenbetriebes Ende August zur Einweihung der neuen Logistikhalle sowie zum 35-jährigen Bestehen. „Statt Geschenke mitzubringen, sollten unsere Gäste ein Sparschwein füttern“, erklärt Jens Schachtschneider. Das taten sie kräftig. 4 500 Euro kamen so zusammen, die das Unternehmen der Neerstedter Bühne, dem Förderverein der freiwilligen Feuerwehr, dem TV Neerstedt sowie dem Schützenverein spendierte. „Weil danach noch etwas Geld übrig war, haben wir die Zwiebeln gekauft“, erklärt Schachtschneider-Senior.

Einmalig, aber keine Eintagsfliege

Die Aktion soll zunächst einmalig bleiben. Eine Eintagsfliege ist sie dennoch nicht. „Die meisten Pflanzen blühen mehrere Jahre lang“, sagt Jens Schachtschneider. Zudem schließt Mutke eine Wiederholung nicht grundsätzlich aus. „Wenn wir zu Geld kommen, machen wir sie gerne wieder. Wir brauchen dafür aber Sponsoren“, erläutert sie. Bereits vor einigen Jahren hatte die AG eine Blumenzwiebelpflanzaktion organisiert und umgesetzt. Inzwischen sind diese Blumen allerdings eingegangen.