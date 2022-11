Pflanz-Aktion: Gemeinsam für ein blühendes Neerstedt

Engagierte pflanzen 5.000 Blumenzwiebeln

Am Sonntag haben Engagierte 5.000 Blumenzwiebeln in Neerstedt gepflanzt. Im kommenden Jahr wird sich zeigen, wie bunt das Dorf dadurch wird.

Neerstedt – Fleißige Hände von 30 großen und kleinen Helfern waren am Sonntagmorgen gut beschäftigt. Galt es doch, 5 000 Blumenzwiebeln auf Plätzen und an den Seitenrändern der Straßen in Neerstedt in das Erdreich einzupflanzen. Gerade rechtzeitig, denn Herbstzeit ist Blumenzwiebel-Pflanzzeit, wie Jens Schachtschneider aus Neerstedt zu berichten wusste. Möglich wurde die Aktion durch eine Spende von Stauden-Schachtschneider.

„Zur Einweihung einer neuen Halle in unserem Betrieb hier in Neerstedt hatten wir die Gäste und Geschäftspartner gebeten, keine Geschenke mitzubringen. Wenn überhaupt, dann baten wir um eine Geldspende“, erklärte Jens Schachtschneider das Zustandekommen der Pflanzaktion. „Auf diesem Wege kamen 4 500 Euro zusammen. Die haben wir an die Neerstedter Vereine aufgeteilt. Am Ende blieb noch ein Betrag über, mit dem wir die Blumenzwiebeln anschaffen konnten“, so Schachtschneider. Die eine Hälfte der Zwiebeln besteht aus Narzissen, die andere unter anderem aus Wildtulpen und Trauben-Hyazinthen, um nur einige zu nennen. Schachtschneider: „Wichtig ist nur, dass es sich um Wildarten handelt. Die blühen zwar nicht ganz so üppig, bleiben aber über mehrere Jahre erhalten.“

Von der Arbeitsgemeinschaft Neerstedter Vereine waren vor Jahren schon einmal Narzissen entlang der Straßen in Neerstedt gepflanzt worden. Allerdings ist davon im Frühjahr nicht mehr so viel zu sehen. Im Laufe der Zeit verschwanden die Pflanzen und wurden teils von Mäusen gefressen. Da kam die neuerliche Aktion gerade recht.

Dazu mussten bis zu 1 000 Pflanzlöcher mit dem Spaten gegraben werden. In einer Tiefe von fünf bis maximal zehn Zentimetern verschwanden darin jeweils rund fünf verschiedene Zwiebeln. Sie sollen im kommenden Frühjahr für ein üppiges Bild in Neerstedt sorgen.

Nach der Einführung und Begrüßung wurden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt. An den verschiedenen Straßenzügen pflanzten die Kleingruppen dann die Zwiebeln der Frühblüher ins Erdreich. So zum Beispiel an markanten Stellen des Dorfs wie an der Brettorfer Straße, Abzweigung „Am Brink“, oder an der Hauptstraße in beide Richtungen und dem Kreisel. Auch die Ortseingänge in Neerstedt wurden berücksichtigt.

Beim Kreisverkehr galt es, ein gewisses Farbkonzept einzuhalten. Eine Aufgabe für Dieter Weyhausen, der die Verkehrsinsel unter seine Fittiche nahm. Insgesamt wurden die größeren Straßen in Neerstedt alle abgedeckt. Am Ende blieb jedenfalls keine Pflanzzwiebel über. Nach gut anderthalb Stunden trafen sich die einzelnen Teams an der neuen Halle bei Stauden-Schachtschneider wieder. Hier warteten im Pausenraum Getränke sowie Kartoffelsalat, der von Engagierten reichlich hergestellt worden war, und Würstchen. Bei strahlendem Sonnenschein der richtige Abschluss für diesen Pflanz-Sonntag. Nun darf man gespannt sein, was entlang der Straßenzüge im Frühjahr alles aus dem Boden sprießen wird.