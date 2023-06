Pferde-Angriff in Dötlingen: Es war der Wolf

Von: Ove Bornholt

Die Verletzungen eines der angegriffenen Pferde weisen klar auf einen Wolf hin, sagt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen. (Symbolfoto) © dpa/Carsten Rehder

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat nun bestätigt, dass ein Wolf für den Angriff auf Pferde in der Gemeinde Dötlingen im Mai verantwortlich ist.

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat ihre sogenannte Rissbegutachtung nach dem Angriff auf einige Pferde in der Gemeinde Dötlingen abgeschlossen. Zwar könne keine Wolfs-DNS nachgewiesen werden, aber die Art und Weise der Verletzungen spreche klar für einen Wolf, so ein Sprecher der Kammer auf Nachfrage unserer Zeitung. Deswegen werde der Wolf als Verursacher des Nutztierschadens geführt. Den Besitzern steht damit eine Entschädigung, eine sogenannte Billigkeitsleistung, zu. Diese richtet sich nach dem Wert der Tiere.

Verletzt wurden zwei Pferde, die am 8. Mai in einer kleinen Herde auf einer Weide nahe der Hunte in Dötlingen grasten (wir berichteten). Betroffen waren die Beine der Tiere. Laut Kammer war in einem Fall der Wolf verantwortlich. „Pferde, die panisch losgaloppieren, verletzen sich dabei oft selbst“, erklärte der Sprecher.

Keine DNS-Spuren des Wolfes gesichert

DNS-Spuren konnten allerdings nicht nachgewiesen werden. Das sei jedoch auch nicht ungewöhnlich, hieß es weiter. Denn der Speichel des Wolfs vermische sich mit dem Schweiß der Pferde, sodass nicht immer ein Nachweis möglich sei. Zweifel an dem Wolfs-Angriff hat die Kammer dennoch nicht, eben wegen der offenbar sehr spezifischen Verletzungen.

Allerdings kann ohne die DNS auch nicht gesagt werden, welcher Wolf die Pferde angegriffen hat. Fest steht jedoch, dass Attacken auf Pferde in der Region die Ausnahme sind. So ist im Landkreis Oldenburg bisher nur dieser Fall verzeichnet. Und im weiteren Umkreis hat die Landwirtschaftskammer nur in Friesoythe und Osterholz-Scharmbeck jeweils einen Wolfs-Angriff auf Pferde registriert, beide im Jahr 2020. Des Weiteren gab es einige Fälle östlich der Weser im Heidekreis, Landkreis Nienburg und Richtung Hannover.

Die Landwirtschaftskammer weist die nachgewiesenen Fälle auf Karten aus, die öffentlich zugänglich sind. Daraus ergibt sich auch, dass im Landkreis Oldenburg schwerpunktmäßig der Norden der Gemeinde Hude betroffen ist, wo über die Jahre immer mal wieder Schafe gerissen wurden. Dieses Jahr allerdings erst ein Mal.