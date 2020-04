Pfarrerin Schymanitz ist per Telefon für die Gemeinde da

Die Kirchenarbeit geht weiter

+ Hunderte Steine hat Pfarrerin Susanne Schymanitz für eine Station des Osterwegs rund um die St.-Firminus-Kirche bemalt. Foto: Pflaum

Dötlingen – Leere, Stille, Trostlosigkeit, auch Ohnmacht: Kein Bild symbolisierte diese Empfindungen vieler Menschen während der Corona-Krise so wie das der geschlossenen Kirchen während der Osterfeiertage. Auch die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Dötlingen hat neue Wege beschreiten müssen, um mit ihren Mitgliedern in diesen Zeiten in Kontakt zu bleiben, und tat dies unter anderem mit einem Osterweg rund um das Kirchengebäude.