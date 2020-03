Partyspaß mit Polaroidfotos

Dötlingen - Von Dierk Rohdenburg. Polaroidfotos mit der Sofortbildkamera waren in den 1970er-Jahren etwas ganz Besonderes. Die Möglichkeit, schon nach wenigen Minuten auf Papier sehen zu können, was man fotografiert hatte, begeisterte viele Menschen – auch, wenn der Spaß relativ teuer war.

In Zeiten von schnell geschossenen und verschickten Digitalfotos mit dem Handy wirken Polaroidfotos altertümlich. Doch gerade bei jüngeren Menschen sind sie schwer angesagt. Das meinen zumindest Paul Oetken und Hauke Schwarting, die 2018 das Unternehmen „InstantMemories“ in Dötlingen gegründet haben und ihre Dienstleistung nun seit knapp einem Jahr öffentlich anbieten. Unter dem Motto „Die etwas anderen Fotografen“ werben der 23-jährige Student der Betriebswirtschaft Oetken und der 22-jährige Auszubildende zum Industriekaufmann Schwarting um Kunden. Das Besondere daran: „Alle Einnahmen spenden wir an die Hilfsorganisation ,Save the Children‘“, sagen Oetken und Schwarting. Sie unterstützen damit das Projekt „Mission 2030 – Etwas unternehmen für Kinder“. Dieses soll Mädchen und Jungen in Krisenregionen vor Mangelernährung schützen, ihnen bessere Bildungschancen ermöglichen sowie Schutz vor Gefahren wie Gewalt, Ausbeutung und Misshandlung gewährleisten.

Für Schwarting aus Dötlingen und Oetken aus Ganderkesee ist das Fotografieren ein Hobby. So waren sie im vergangenen Jahr mit ihren Sofortbildkameras auf dem Gildefest in Wildeshausen unterwegs und haben rund 300 Aufnahmen für je drei Euro gefertigt. Dort wollen sie auch dieses Jahr wieder aktiv sein. „Die Fotografierten können sich aussuchen, welchen Preis sie bezahlen möchten“, erzählt Schwarting. „Ein Bild kostet nun mindestens einen Euro, und die Höhe der Spende ist dem Käufer überlassen.“

Das Team von „InstantMemories“ ist aber auch für Feiern und Events jeder Art buchbar. „Je nach Größe der Veranstaltung vereinbaren wir die optimale Menge an Sofortbildern und die Aufenthaltsdauer unseres Teams“, so Oetken. „Auf der Feier präsentieren wir die Ergebnisse dann direkt vor Ort.“

Die beiden Fotografen kommen im schicken Outfit mit weißem Hemd, orangefarbenem Zylinder sowie der ebenso gefärbten Fliege und Hosenträgern. „Es gibt Gastgeber, die haben in der Mitte des Saales eine Fotowand, auf der die Bilder angeklebt werden“, berichtet Schwarting. „Die Gäste können sich dann Fotos, auf denen sie abgebildet sind, mitnehmen. Das ist für viele eine ganz tolle Sache.“

Manches Mal sei es für junge Menschen ungewohnt, dass es jedes Foto nur einmal gibt. „Wir produzieren eben Unikate“, so Oetken. „Die analog gefertigten Aufnahmen bestechen durch ihre Einzigartigkeit und den Retro-Charme“, ergänzt Schwarting.

Wer Interesse an der Arbeit der Hobbyfotografen hat, kann sich auf der Homepage www.instantmemories.de informieren.