Osterfeier lockt mehr als 200 Menschen auf den Gierenberg in Dötlingen

+ © wz Die Feuerwehr entzündete das Brennholz in der großen Feuerschale. © wz

Die Vereine aus Dötlingen haben die Veranstaltung mit vielen ehrenamtlichen Helfern auf die Beine gestellt. Dabei wurde sie vom Interesse etwas überrascht.

Dötlingen – Die Abendsonne senkte sich nur langsam am Horizont hinter dem Gierenberg in Dötlingen. Davor loderten am Ostersonntag die ersten Flammen in der Feuerschale in die Höhe und gaben so ein ganz besonderes Motiv ab. Unter der Regie des Bürger- und Heimatvereins lockte die traditionelle Osterfeier wie immer die Massen auf den Gierenberg.

Während die vielen Kinder am kleinen Lagerfeuer ihren Teig für ein Stockbrot backten, machten sich Dötlinger Feuerwehrleute daran, das aufgeschichtete Brennholz in der großen Feuerschale zu entfachen. Alle Besucher rückten ein Stück enger zusammen, die meisten gut versorgt mit einem Kaltgetränk oder einer Bratwurst. Kurzum: Aus den Gesichtern konnte jeder die Feierlaune ablesen und die Freude darüber, bis gegen Mitternacht einen zwanglosen Abend fast ohne Corona zu erleben.

+ Mehr als 200 Besucher kamen zu der Veranstaltung. © WZ

Um eine solche Traditionsfeier auf die Beine zu stellen, hatten die Vereine, die in der AG Dötlinger Vereine organisiert sind, jeweils mindestens zwei Helfer abgestellt. Die waren auch nötig. Als Sabine Schütte ihre erste Ansprache als neue Vorsitzende des Heimatvereins vor vielen Familien mit Kindern sowie Dötlingern und Gästen aus dem Umland hielt, da waren die Schlangen am Bier- und Grillstand lang.

Es bedürfe schon vieler ehrenamtlicher Anstrengungen, um so etwas auf die Beine stellen zu können, so Schütte. Aber auch großzügige Sach- und Geldspenden, für die sich der Heimatverein im Namen aller Vereine und Bürger bedanke, hätten dazu beigetragen.

Wie in den Vorjahren konnten wieder „Osterhasen auf zwei Beinen“ gefunden werden, die rund 1 500 Eier vor die vielen Haustüren im Dorf legten. Mit dabei eine Info des Heimatvereins mit Listung aller Termine und auch einem Mitgliedsantrag – unter dem Motto „Ein paar Eier und ein Flyer“. Eine Idee, die bei den Gästen gut ankam.

Es mögen mehr als 200 große und kleine Besucher bei der Brauchtumsveranstaltung gewesen sein. Am Ende so viele, dass der Getränkevorrat eher zur Neige ging als erwartet. Mit dem Ansturm hatte wohl niemand gerechnet.

Ob es nächstes Jahr wieder auf dem Gierenberg weiter geht, ist aber noch nicht klar. Es gibt in der AG Anregungen, die Traditionsveranstaltung in den Dorfgarten zu verlegen.