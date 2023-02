Online-Übertragung aus dem Neerstedter Rathaus startet

Von: Leif Rullhusen

Demnächst online: Bürger können Ausschuss- und Ratssitzungen nun auch auf dem Handy verfolgen. © Leif Rullhusen

Die Technik ist einsatzbereit: Am 23. Februar startet die erste Hybrid-Sitzung der Gemeinde Dötlingen. Die Bürger können sie vom heimischen Sofa aus verfolgen.

Neerstedt – Die mediale Aufrüstung des Neerstedter Rathauses ging deutlich schneller als geplant. „Gremiensitzungen können ab sofort hybrid durchgeführt werden“, verkündete Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Sitzungssaal. Die dafür notwendigen Audio- und Videokomponenten sind in den vergangenen Tagen eingebaut worden und nun einsatzbereit. Damit können die Bewohner der Kommune Dötlingen Sitzungen nun bequem vom Smartphone, Tablet oder Laptop aus verfolgen. Dazu müssen sie sich einfach über einen Link, der auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht wird, anmelden. Wie das funktioniert, soll dort ebenfalls demnächst erklärt werden. Premierenveranstaltung ist die Sitzung des Ausschusses für Bildung und Erziehung am Donnerstag, 23. Februar, um 18 Uhr.

Bei der Generalprobe waren nicht alle Politiker zu sehen

Allerdings müssen die Rats- und Ausschussmitglieder dafür noch ein wenig Stühlerücken. „Wir werden die Möbel etwa zwei Meter weiter in den Raum schieben, damit alle Sitzungsteilnehmer von der Kamera erfasst werden können“, erklärte Oltmanns. Bei der Generalprobe am Donnerstag waren die vordersten beiden Politiker noch nicht zu sehen, wie das Bild auf der Leinwand im Sitzungssaal zeigte. Eine Nachrüstung der Tontechnik soll noch geprüft werden, da derzeit zahlreiche störende Nebengeräusche übertragen werden. „Es muss außerdem laut genug gesprochen werden“, forderte CDU-Ratsfrau Anke Spille.

Wortbeiträge im Rahmen der Bürgerfragestunden sind online nicht möglich

Ratsmitglieder, die sich zukünftig online an den Gremiensitzungen beteiligen wollen, müssen mit einer Kamera an ihrem Kommunikationsgerät zugeschaltet sein, damit sie beim Sprechen und bei Abstimmungen auch zu sehen sind. Für Bürger ist diese Technik nicht erforderlich. Einzige Einschränkung für sie: Wortbeiträge im Rahmen der Bürgerfragestunden sind nur bei persönlicher Anwesenheit im Sitzungssaal möglich.

Gremienmitglieder bekommen zweiten Link für nicht öffentlichen Teil

Auch der nicht öffentliche Teil von Ausschuss- und Ratssitzungen sei online möglich, versicherte Oltmanns. Dazu würden die Gremienmitglieder mit ihrer Einladung einfach einen zweiten Link bekommen, mit dem sie sich nach dem öffentlichen Teil erneut einloggen müssten. „Die Politiker sind dann selbst dafür verantwortlich, dass bei ihnen zuhause niemand etwas von der Sitzung mitbekommt“, verdeutlichte die Verwaltungschefin.

Deutlich schneller als geplant

Ursprünglich sollte die neue Technik im Rathaus erst im Sommer einsatzbereit sein. Anfang Januar stellte Oltmanns gegenüber unserer Zeitung allerdings schon in Aussicht, dass die Installation der Komponenten deutlich schneller abgeschlossen sein könnte. Im Rahmen eines im vergangenen Herbst gestellten Antrages, die Bürgerbeteiligung in der Gemeinde zu verbessern, hatten die CDU und FDP auch die Bereitstellung einer zentralen Audio- und Videolösung gefordert, damit die Einwohner zukünftig online an den politischen Sitzungen teilnehmen können. Die für eine schnelle Umsetzung notwendigen Mittel in Höhe von 20 000 Euro wurden bereits außerplanmäßig für den vergangenen Haushalt 2022 bereitgestellt.

Weg für Einwohnerversammlung geebnet

Mit der Bürgerbeteiligung beschäftigte sich das Gremium auch im Rahmen des nächsten Tagesordnungspunktes. Bei sieben Enthaltungen stimmten die Abgeordneten für eine geänderte Hauptsatzung der Gemeinde und ebneten damit den Weg für eine jährliche Einwohnerversammlung. Ihr grundsätzliches Votum dafür hatten die Ratsmitglieder schon auf der vorigen Sitzung gegeben. „Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass es dafür keinen Handlungsbedarf gibt“, betonte Oltmanns abermals. Sie hebe ihre Hand dieses Mal nur, weil es um die Umsetzung eines bereits gefassten Ratsbeschlusses gehe. Aus gleichem Grund enthielten sich die Ratsfrauen und -männer von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. „Wir stimmen so, weil dieser Satzungsbeschluss umgesetzt werden muss“, begründete Gabriele Roggenthien, Fraktionsvorsitzende der Grünen, ihre Entscheidung. In der vergangenen Sitzung hatten Grüne und Sozialdemokraten dagegen gestimmt.