Müllumschlagstation in Neerstedt brennt

Neue Schredderanlage vernichtet

Aus bislang unbekannter Ursache gerät auf dem Betriebshof einer Verarbeitungsanlage für Sperrmüll ein größerer Sperrmüllhaufen in Vollbrand.

Der Tanz in den Mai endete für viele Feuerwehrleute im Kreis Oldenburg am Dienstagabend noch bevor er angefangen hatte. Der Brand in der Müllumschlagstation Neerstedt beschäftigte die Einsatzkräfte bis tief in die Nacht.