Noch kein Termin für Kita-Baustart in Neerstedt

Von: Leif Rullhusen

Von Bautätigkeiten keine Spur: Auf dem Gelände der neuen Kita in Neerstedt tut sich noch nichts. © Leif Rullhusen

Die Zeit wir immer knapper: In einem Jahr soll die neue Kindertagesstätte in Neerstedt fertig sein. Bislang haben die Bauarbeiten noch nicht einmal begonnen.

Neerstedt – Bis Ende September können Eltern ihren Nachwuchs für das Kindergartenjahr 2024/25 in der Gemeinde Dötlingen derzeit anmelden. Darauf weist die Verwaltung der Kommune in einer aktuellen Pressemitteilung hin. In Neerstedt sollen die Mädchen und Jungen dann die geplante fünfzügige Kindertagesstätte gegenüber der Grundschule besuchen können. Derzeit sind sie in Mobilbaumodulen untergebracht.

„Supersportliches“ Projekt

Noch wuchert auf dem Areal zwischen dem evangelischen Kindergarten „Unterm Regenbogen“ und der Sporthalle des TV Neerstedt allerdings ungestört die unterschiedlichste Vegetation. Von Bautätigkeiten ist noch keine Spur zu sehen. Trotzdem stehe der Zeitplan, die Kindertagesstätte bis zum Ende der kommenden Sommerferien fertigzustellen, versichert Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns gegenüber unserer Zeitung. „Das ganze Projekt ist natürlich supersportlich“, räumt sie ein. Selbstverständlich dürfe bei der Planung auch nichts mehr dazwischenkommen. Gegenwärtig würden verschiedene Ausschreibungen laufen. Außerdem stehe demnächst die nächste Auftragsvergabe an.

Bauarbeiten hätten im Juni beginnen müssen

Bisher läuft noch nicht alles so schnell wie erhofft. Nach Möglichkeit hätte der erste Spatenstich auf der Baustelle schon im Mai erfolgen sollen, hatte Bauamtsleiter Uwe Kläner noch im Februar in der Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Energie erklärt. Um die Fertigstellung im Sommer 2024 nicht zu gefährden, hätten Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten schon im zurückliegenden Frühjahr erfolgen müssen, erläuterte Andreas Hauth, Geschäftsführer des mit der Konzeption beauftragten Wildeshauser Ingenieurbüros Rolwes-Hauth-Jacobi, bei der Vorstellung der Pläne im vergangenen Winter. Die Bauarbeiten hätten demnach im Juni beginnen sollen.

4,4 Millionen Euro soll der Neubau kosten

Rund 4,4 Millionen Euro soll der lange Neubau in Massivbauweise kosten. Darin enthalten sind sowohl die Außenanlagen einschließlich der Spielgeräte sowie die Umgestaltung des benachbarten Tennisplatzes in einen Multifunktionsplatz. Nicht berücksichtigt sind dagegen Einrichtungsgegenstände, also Möbel einschließlich der Küche. Um Platz für das rund 60 Meter lange Gebäude zu schaffen, mussten zwei der drei Tennisplätze des TV Neerstedt weichen. Aus dem verbleibenden wird ein Multifunktionsplatz.

Ursprünglich nur dreizügig geplant

Dem Bau der Kita war eine intensive Diskussion über die Größe der Einrichtung und die damit verbundenen Kosten vorausgegangen. Beschlossen worden war der Bau schon im Frühjahr 2022. Damals stimmte der Rat aber zunächst noch für eine dreizügige Kita und verwarf den fünfzügigen Verwaltungsvorschlag. Neue Zahlen über prognostizierte Kita-Anmeldungen brachten die fünfzügige Variante im Dezember erneut auf die politische Agenda. In einem Sitzungsmarathon wurde zum Jahresende schließlich doch noch mehrheitlich für den Bau der größeren Variante votiert.