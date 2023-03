Einzigartige Begegnung in der Wüste

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Begegnung in der Wüste: Der kleine Prinz trifft auf den Bruchpiloten Antoine. © Leif Rullhusen

Bruchpilot Antoine trifft in der Wüste auf den kleinen Prinzen. Die Nimmerland-Theaterproduktion führte den Klassiker am Donnerstag in der Neerstedter Grundschule auf.

Neerstedt – Marcel Eid war am Dienstagvormittag auf ungewohnter Route unterwegs. „Ich musste erst mal schauen, wo ich lang fliegen kann“, erzählt der Schauspieler nach seinem Auftritt in der Neerstedter Grundschule. Der neue Kurs war allerdings nicht der Grund für seine Bruchlandung. Dafür sorgte vielmehr ein heftiger Sandsturm, den seine Kollegin Rahel Schaber auf der Bühne der Schulaula mithilfe einer großen Decke darstellte.

Besonders ansprechende Themen

Das Ensemble der Nimmerland-Theaterproduktion aus Hannover führte dort das Stück „Der kleine Prinz“ auf. „Wir haben die Geschichte mit zwei Schauspielern, Puppen und poetischer, sinfonischer Musik neu zum Leben erweckt“, erklärt Eid. Im Zentrum der Bearbeitung würden Freundschaft, Glück und Achtsamkeit stehen. Das Besondere eines Menschen trete erst durch die Vertrautheit zutage und werde nicht durch äußerliche Faktoren sichtbar. „Diese Themen haben mich besonders angesprochen“, erklärt die Grundschulrektorin Andrea Selke, die das Familientheater aus der Landeshauptstadt engagiert hat. Zudem sei es mit dem Stück „Die Händler der Worte“ schon einmal zu Gast in Neerstedt gewesen.

Viel Applaus nach dem Auftritt

Bevor die Aufführung vor sämtlichen Grundschulklassen starten konnte, mussten die beiden Schauspieler ein wenig improvisieren. „Wir treten normalerweise auf Theaterbühnen ohne Stufen auf. Außerdem haben wir mehr Platz“, schilderte Eid. Die Herausforderung sei aber sehr erfrischend gewesen. Souverän meisterte das Duo mit Unterstützung einiger Handpuppen die räumlichen Einschränkungen der Schulaula und begeisterte zudem sein Publikum. Mit viel Applaus verabschiedeten die Mädchen und Jungen die Schauspieler nach deren Auftritt.

Freundschaft mit einem Fuchs

Die Geschichte aus der Feder von Antoine Saint-Exupéry ist wohl den meisten Menschen bekannt. Nachdem Antoine mit seinem Flugzeug mitten in der Wüste abgestürzt ist, begegnet ihm dort der von einem entfernten Planeten stammende kleine Prinz mit einer ungewöhnlichen Bitte: Antoine soll ihm ein Schaf malen. Der Außerirdische erzählt ihm von der einzigartigen Rose auf seinem fernen Stern und seiner Begegnung mit einem Fuchs auf der Erde, zu dem er Freundschaft schließt.

Ergänzendes Material für den Unterricht

Die aus dem Topf „Startklar in die Zukunft“ des niedersächsischen Kultusministeriums finanzierte Veranstaltung umfasst mehr als die Aufführung in der Schulaula. Mit ergänzendem Material, das die Theaterproduktion begleitend anbietet, bereiten die einzelnen Klassen den Inhalt des Stückes anschließend auf. Sie werden sich im Unterricht weiter mit den Themen Freundschaft, Glück und Achtsamkeit beschäftigen.