Der Tod hat nicht das letzte Wort

Dötlingen - Von Holger Rinne. Es ist Ostersonntag. Die Sonne scheint. Bei angenehmen Temperaturen herrscht bestes Osterwetter. Oliver Lohrmann steht vor der Dötlinger St. Firminus-Kirche und liest aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, die Verse 17 bis 30 von einer Tafel ab. Seine beiden Kinder Johanna und Oskar hören gespannt zu. Rechts daneben steht ein Tisch, der mit einem weißen Tuch, einem Laib Brot und einem Weinkelch gedeckt ist. Es ist die Schilderung und Symbolik des Abendmahls aus dem Neuen Testament.

„Dass ein Zusammensein vor dem Altar zurzeit nicht möglich ist, ganz besonders zu Ostern, fällt mir ganz schwer. Doch ich weiß auch: Gott ist da. Bei jeder und jedem zu Hause, bei den Spaziergängen, in den Alten- und Pflegeheimen, in den Krankenhäusern“, heißt es in dem sehr persönlichen Kommentar, den Pastorin Susanne Schymanitz an die Bibelstelle gehängt hat. „Das ist ganz toll gemacht. Selbst ich kann vieles an Bibelwissen wiederauffrischen und lerne noch dazu“, freut sich Claudia Lohrmann.

Es ist die zweite von insgesamt sieben Stationen des Osterweges rund um das Dötlinger Gotteshaus. Covid-19 hat alle Veranstaltungen innerhalb der Kirche an diesem Osterfest unmöglich werden lassen. So kamen die beiden Pastorinnen Claudia Hurka-Pülsch und Susanne Schymanitz auf die Idee, den Leidensweg Jesu rund um das Gotteshaus an sieben Stationen im Freien darzustellen.

Wer weiß denn schon, dass der im täglichen Sprachgebrauch häufig benutzte Ausdruck „Ich wasche meine Hände in Unschuld“ als Zitat des römischen Statthalters Pontius Pilatus ebenfalls im Matthäus-Evangelium zu finden ist? An Station fünf erfahren die Besucher, wie Jesus verurteilt wurde. Ergänzt wird die Bibelstelle durch den Text des Chorals „O Haupt voll Blut und Wunden“.

Wer ein Smartphone dabei hatte, konnte den in Dötlingen etwas schwierigen Versuch unternehmen, über einen QR-Code von Organist Markus Häger eingespielte Orgelpassagen aus dem Internet abrufen. Die kleinsten Besucher indes waren mehr an den Ausmalbildern interessiert, die an jedem Haltepunkt für Kinder auslagen und die jeweilige Bibelstelle illustrierten. Aber auch für die Erwachsenen und die älteren Kinder gab es etwas zum Mitnehmen. Am Ende des Weges hieß es: „Der Herr ist auferstanden! Halleluja! … Der Tod hat nicht das letzte Wort! Was zählt, ist die Hoffnung, der Glaube und die Liebe!“ Als Erinnerung an die Osterbotschaft durften sich jedes Paar und jede Familie einen kunstvoll bemalten Stein aus einer bereitgestellten Schale nehmen.

Pastorin Susanne Schymanitz zeigte sich am Ostermontag sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf dieser ungewöhnlichen Osteraktion: „Wir sind als Kirchengemeinde sehr froh über den guten Zulauf und das positive Feedback der Besucher. Neben all den guten Aktionen vieler Gemeinden im Internet wollten wir zusätzlich auch etwas vor Ort installieren, das für alle Altersgruppen gedacht ist. Das Abstandhalten klappt bisher sehr gut. Wir hoffen, auch ohne die gewohnten Gottesdienste etwas von der Passionsgeschichte Jesu und der Auferstehungsfreude des Ostermorgens weitergeben zu können“.

Der Osterweg bleibt noch bis zum kommenden Sonntag aufgebaut.