Neues und Bewährtes im Angebot

Kunsthandwerkertage locken viele Besucher in das Landhotel

+ Schönes für das Fest gab es im Landhotel Dötlingen zu kaufen. Foto: dr

Dötlingen – Seit 2006 organisiert Ruth Schöbel die Kunsthandwerkertage im Landhotel Dötlingen. Eine lange Zeit, dennoch gelingt es ihr immer wieder, neue Aussteller zu finden und an den Rittrumer Kirchweg zu locken. Besonders auffällig war an diesem Wochenende der Stand der Holzblütenwerkstatt von Holger Reinhold. Das, was der Künstler aus Westerstede so fertigt, erntete einige erstaunte Blicke und Bewunderung. Reinhold fertigt aus Faulbaum-, Espen- oder Eibenholz Blüten, in dem er das Holz in einer Dicke von einem Zehntelmillimeter vom Stück schneidet. „Das ist immer noch sehr fest“, so der Künstler, der die Werkstatt seit 1990 betreibt und ursprünglich in Schleswig-Holstein aktiv war. „Die Leute sind sehr interessiert, und einige kaufen auch etwas“, so Reinhold, der sich durchaus zufrieden mit dem Geschäft zeigte.