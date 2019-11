Neue Lösungen für die Kinderbetreuung

Jugend-, Sport- und Sozialausschuss befasst sich am Donnerstag mit den Vorschlägen

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Container, Waldkindergarten, erneuter Anbau, Neubau oder gar eine Kombination – die Verwaltung hat in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere Möglichkeiten zur Lösung des Platzproblems in den Kindertagesstätten geprüft. Mit den Ergebnissen befasst sich diesen Donnerstag der Jugend-, Sport- und Sozialausschuss. Er tagt ab 17 Uhr öffentlich im Neerstedter Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen ebenfalls der Etat 2020, ein Zuschussantrag des Schützenvereins Brettorf für die Modernisierung der Schießanlage, die Förderung der Ausbildung von Tagesmüttern sowie die Neugestaltung der Aufnahmerichtlinien für die Kindertagesstätten in der Gemeinde Dötlingen.