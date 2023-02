Neue Kindertagesstätte in Neerstedt soll 4,4 Millionen Euro kosten

Von: Leif Rullhusen

Nun fünfzügig: Die überarbeiteten Pläne des Wildeshauser Architekturbüros Rolwes-Hauth-Jacobi. GRAFIK: Rolwes-Hauth-Jacobi © Rolwes-Hauth-Jacobi

Kostenschätzung und überarbeitete Pläne: Die neue Kindertagesstättte in Neerstedt konkretisiert sich. Schon im Mai sollen die Bauarbeiten starten.

Neerstedt – Die Planungen der neuen fünfzügigen Kindertagesstätte in Neerstedt sind eine Runde weiter. Am Donnerstagabend nahmen sowohl der Ausschuss für Infrastruktur und Energie sowie der Ausschuss für Bildung und Erziehung die überarbeiteten Pläne sowie die Kostenschätzung des Wildeshauser Architekturbüros Rolwes-Hauth-Jacobi in einer gemeinsamen Sitzung zustimmend bei zwei Enthaltungen zur Kenntnis. Damit kann der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dötlingen diese Punkte in knapp zwei Wochen endgültig abnicken.

Straffer Zeitplan

Das müsste das Gremium auch, um den straffen Zeitplan von Verwaltung und Architekturbüro nicht zu gefährden. Wenn alles optimal läuft, soll nach Möglichkeit schon im Mai der erste Spatenstich auf der Baustelle zwischen Kindergarten und Sporthalle erfolgen, erklärte Bauamtsleiter Uwe Kläner im Rahmen der Ausschusssitzung. Geschätzte 4,4 Millionen Euro soll der Neubau kosten. Darin enthalten sind sowohl die Außenanlagen einschließlich Spielgeräte sowie die Umgestaltung des benachbarten Tennisplatzes in einen Multifunktionsplatz. Nicht berücksichtig sind dagegen Einrichtungsgegenstände, also Möbel einschließlich der Küche.

Zusätzliche Brandschutztrennung notwendig

Die den Ausschüssen vorgestellten überarbeiteten Pläne berücksichtigen nun eine fünfzügige Kindertagesstätte, deren Bau der Gemeinderat im Dezember beschlossen hatte. Zuvor waren nur drei Gruppen vorgesehen. Die neue Variante, die Rolwes-Hauth-Jacobi-Geschäftsführer Andreas Hauth gemeinsam mit dem Dötlinger Architekten Wolfgang Behrends vorstellte, entsprach im Wesentlichen der alten. Mit dem Unterschied, dass das Gebäude um zwei weitere Gruppenräume verlängert wird. So bleibt der vordere Bereich mit Foyer, Verwaltung und Mensa völlig unangetastet. Lediglich eine zusätzliche Brandschutztrennung sei aufgrund der auf 60 Meter angewachsenen Gebäudelänge notwendig, erläuterten die Architekten.

„Wir sind preislich an der unteren Schwelle“

Sowohl Hauth als auch Behrends versicherten wie bereits bei der Vorstellung der ersten Pläne im Dezember, dass die geplante ebenerdige Konstruktion mit zwei Pultdächern die kostengünstigste Lösung sei. Der Idee der Sozialdemokratin Insa Huck, als Sparmaßnahme auf die Gauben an den Längsseiten zu verzichten, konnten die Architekten nicht viel abgewinnen. „Dann sieht das Gebäude wie ein riesiges Bierzelt aus“, erklärte Behrends. Zudem wäre das Einsparpotenzial nur gering. Der Vorschlag von Elke Lorenz (SPD), Gruppenräume in die erste Etage zu verlegen, würde dagegen die Kosten deutlich in die Höhe treiben. Der Brandschutz würde wesentlich aufwendiger. Zudem müssten für die Barrierefreiheit Fahrstühle eingebaut werden. „Mit 2 000 Euro Baukosten pro Quadratmeter sind wir preislich an der unteren Schwelle“, versicherte Hauth.