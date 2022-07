Neue Huntesprinter-Routenführung: „Umstieg in Neerstedt ist hinnehmbar“

Von: Leif Rullhusen

Vor dem Kreishaus in Wildeshausen wirbt ein Plakat für die schnelle Busverbindung zwischen der Kreisstadt und Oldenburg. © Rullhusen, Leif

Wildeshausen/ Dötlingen – Weil ihn zu wenige Dötlinger benutzen, könnte der „Huntesprinter“ das Künstlerdorf demnächst links liegen lassen. In gut drei Monaten wird sich die neue Routenführung der Buslinie 270 konkretisieren. Spätestens dann wird sich ebenfalls abzeichnen, ob Dötlingen weiterhin im Fahrplan der Verbindung zwischen Oldenburg und Wildeshausen steht.

Notwendig wird die neue Streckenführung aufgrund einer in Hatten-Munderloh ab dem kommenden Frühjahr geplanten Brückensanierung. Deshalb tüfteln der Landkreis Oldenburg, der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen und die Verkehrsbetriebe Oldenburger Land derzeit an einer Alternativroute herum. Der Knackpunkt daran: Die neue Streckenführung wird wohl zulasten der Gemeinde Dötlingen gehen. Um Zeit zu sparen, soll der Bus die Schleife über Dötlingen auslassen und stattdessen Aschenstedt direkt mit Neerstedt verbinden.

Kreisverwaltung wird verschiedene Optionen beleuchten

Einen konkreten Vorschlag will die Verwaltung dem Kreisausschuss für Struktur- und Klimaschutz in dessen Sitzung im November zur Beratung vorlegen, erklärt Maik Ehlers, Leiter des Kreisschul- und Hochbauamtes, auf Anfrage unserer Zeitung. „Bis dahin werden wir intern verschiedene Optionen beleuchten und anschließend eine Vari-ante dem Gremium vorschlagen“, verdeutlicht Ehlers. Bereits im Vorfeld werde der Landkreis die betroffenen Gemeinden – insbesondere Dötlingen – einbinden und ihnen seine Ideen skizzieren. Keinesfalls werde der Landkreis über ihren Kopf hinweg entscheiden.

„Wir wollen eine adäquate Lösung für Dötlingen finden, in die auch das neue Gewerbegebiet in Hockensberg einbezogen wird“, sagt der Schul- und Hochbauamtsleiter. „Die Situation für die Gemeinde könnte sich dadurch sogar verbessern.“ Ehlers warnt aber auch vor zu großen Erwartungen aus dem Neerstedter Rathaus. „Die Fahrgastzahlen in Dötlingen sind überschaubar. Sonst würden wir über die Routenänderung gar nicht erst nachdenken“, sagt er. Einen Halb-Stunden-Takt der Busverbindung würden die Zahlen auf keinen Fall rechtfertigen. Eine stündliche Verbindung wäre adäquat und ein Umstieg in Neerstedt hinnehmbar.

Gewerbegebiet Hockensberg anbinden

Damit bezieht sich Ehlers auf die Idee, Dötlingen über eine separate Linie an den „Huntesprinter“ anzubinden. Diese könnte stattdessen nicht nur den Künstlerort, sondern auch das neue Gewerbegebiet Hockensberg und den Wildeshauser Westring in Neerstedt an den „Huntesprinter“ anbinden. Dort könnten die Fahrgäste dann in die Linie 270 wechseln.

Grundsätzlich werde es allerdings schwierig, aufgrund des Fachkräftemangels Pläne zu realisieren, die zusätzliches Personal erfordern, mahnt der Schul- und Hochbauamtsleiter. Die Busunternehmen hätten bereits gemahnt, dass sie genügend Fahrzeuge aber keine Fahrer haben, um sie zu bewegen. „Wir sind deshalb gezwungen, an der ein oder anderen Stellschraube zu drehen“, so Ehlers.

Abhängung Dötlingens vom öffentlichen Nahverkehr nicht akzeptabel

Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns wird die weitere Entwicklung genauestens verfolgen. Sowohl die politischen Gremien als auch sie selbst würden eine Abhängung Dötlingens vom öffentlichen Nahverkehr nicht akzeptieren, erklärte die Verwaltungschefin vor wenigen Wochen in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Aus der alternativen Anbindung dürften sich keine Nachteile für Dötlingen ergeben, so Oltmanns. Schließlich solle der Personennahverkehr künftig verbessert und nicht zurückgefahren werden.