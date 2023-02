Neue Hoffnung für Hockensberger Buchen

Von: Leif Rullhusen

Seit Monaten kämpfen Anwohner und Naturschützer in Hockensberg um zwei Buchen, die gefällt werden sollen. Jetzt könnten sie ihrem Ziel etwas näher gekommen sein.

Neerstedt/Hockensberg – Eigentlich ist die Fällung von zwei Alleebuchen an der Iserloyer Straße in Hockensberg längst beschlossen. Seit Monaten kämpfen Anwohner und Naturschützer allerdings gegen diese Entscheidung des Landkreises Oldenburg. Nun kommt Bewegung in den Streit. „Der Landkreis hat uns zugesagt, dass es in Kürze einen Ortstermin geben wird“, erklärte Dötlingens Bauamtsleiter Uwe Kläner in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur und Energie. Das Treffen könnte das Problem neu beleuchten.

Iserloyer Straße wurde verlegt um Bäume zu erhalten

Ursprung der Auseinandersetzung ist die Erschließung des Gewerbeparks „Wildeshausen Nord“ in Hockensberg. Um die Buchenallee an der angrenzenden Iserloyer Straße zu erhalten, wurde deren Verlauf umgelegt. Auf Höhe des Kreuzungsbereiches mit den Straßen „Brakland“ und „Rahmanns Weg“ trifft die neue Streckenführung in einer S-Kurve wieder auf die ursprüngliche Trasse. Somit konnten die stattlichen Bäume stehen bleiben – bis auf zwei Exemplare am westlichen Ende, weil sie Verkehrsteilnehmern, die aus „Rahmanns Weg“ kommen, die Sicht nehmen sollen.

Diskussion um erlaubte Höchstgeschwindigkeit

Daran änderte auch ein von der Gemeinde Dötlingen im vergangenen Jahr beauftragtes Gutachten über sogenannte Sichtdreiecke bei geringeren als den derzeit erlaubten 100 Stundenkilometern nichts. Sichtdreiecke sind das einem Verkehrsteilnehmer zur Verfügung stehende Sichtfeld, wenn er von einer untergeordneten auf eine übergeordnete Straße abbiegen will. Eine entsprechende Herabsetzung der zulässigen Geschwindigkeit, die die Gemeinde beim Landkreis als zuständige Straßenbaubehörde beantragt hatte, war zudem von dieser abgelehnt worden. Aktuell löst eine provisorische Einbahnstraßenregelung in „Rahmanns Weg“ das Problem.

„Landkreis ist allein verantwortlich“

„Nach derzeitigem Stand ist der Landkreis der Überzeugung, dass die Bäume gefällt werden müssen“, erklärte Thomas Aufleger, Geschäftsführer der NWP Planungsgesellschaft, die den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet entworfen hatte, dem Ausschuss in der vergangenen Sitzung. Als Straßenbaulastträger sei der Landkreis allein verantwortlich. Aufleger stellte dem Gremium die Auslegungsergebnisse des ergänzenden Bebauungsplanverfahrens vor. „Wir fällen die Bäume nicht“, bestätigte Kläner.

Sichtspiegel werden nicht akzeptiert

Sichtspiegel, wie sie bereits im vergangene Sommer Anwohner Bernd Voss vorgeschlagen hatte, würde der Kreis im Außenbereich nicht akzeptieren. „Sie könnten beschädigt werden oder im Winter zufrieren“, erklärte Aufleger. Auch eine Umwidmung von „Rahmanns Weg“ in eine Anliegerstraße sei keine Lösung. „Die Sichtbehinderung bleibt schließlich bestehen“, erläuterte er.

„Leitplanken sind das Problem“

In den Augen der Kritiker an den geplanten Fällungen schränken nicht die Buchen die Sicht ein. „Die Leitplanken und nicht die Bäume sind das Problem“, schimpfte Grünen-Fraktionschefin Gabriele Roggenthien in der Ausschusssitzung. „Die Leitplanken behindern die Sicht“, ergänzte die Liberale Sabine Schütte. Diese waren im Kurvenbereich installiert worden, um Kollisionen mit den Bäumen zu verhindern. Ob an dem geplanten Ortstermin Bürger teilnehmen dürfen, ist noch offen. Der Landkreis sei bei solchen Terminen sehr zurückhaltend, erklärte Kläner. Bürgermeisterin Antje Oltmanns versprach, dem Landkreis die aktuell bestehenden Bedenken auf jeden Fall mitzuteilen.

