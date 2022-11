Neue Ausstellung „Vielfalt“ in der Dötlinger Galerie.4

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Andrea Bielnicki-Helms mit einem Objekt ihrer Reihe „Nackte Keramik“. Im Hintergrund sind Anne Hollmann und Wolf Ewert zu sehen. © Rullhusen, Leif

Dötlingen – Mit etwas Abstand wirken die Motive wie ein abstraktes Muster. Wer sich dem Gefäß aber nähert, entdeckt plötzlich Umrisse unzähliger ineinander verschlungener nackter menschlicher Körper.

„Nackte Keramik“ hat Andrea Bielnicki-Helms ihre Werke dieser Reihe passenderweise genannt. „Ich komme ursprünglich aus der Aktmalerei“, erklärt die in Wardenburg lebende Keramikerin. Sie ergänzt zukünftig die Künstler- und Kunsthandwerkergruppe in der Dötlinger Galerie.4. „Dafür rücken die übrigen Aussteller etwas zusammen“, erklärt Ausstellerin Anne Hollmann.

Vernissage mit besonderem Klangerlebnis

Anlässlich dieses künstlerischen Zuwachses lädt das Galerieteam für Sonntag, 6. November, ab 15.30 Uhr zur Vernissage der neuen Ausstellung „Vielfalt“ in das Heuerhaus am Rittrumer Kirchweg ein. „Es ist die letzte Ausstellung für dieses Jahr“, erklärt Hollmann. Sie endet am Dienstag, 20. Dezember. Zur Eröffnung dürfen sich die Besucher neben viel Kunst auf ein besonderes Klangerlebnis freuen. Die jungen Musikerinnen Joyce Huntemann aus Dötlingen und Jule Helmkamp aus Ganderkesee werden drei Stücke auf der Blockflöte zum Besten geben. Das Duo gewann bereits im vergangenen Jahr beim „Festival Ensemble“ sowie 2018 den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. „Daran nehmen sie auch jetzt wieder teil. Der Auftritt bei uns ist ihre Vorbereitung darauf“, berichtet Hollmann stolz.

Bielnicki-Helms fertigt bereits seit 26 Jahren Keramik. „Den Gedanken, Töpferin zu werden, habe ich schon mit neun Jahren in meinem Tagebuch festgehalten“, sagt die gebürtige Bremerin schmunzelnd. Bis sie dort landete, sei sie „viele Zwischenwege gegangen“. Sie habe ihr Abitur zwar im Fachbereich Gestaltung gemacht, sich ihre Kenntnisse aber autodidaktisch beigebracht. Neben Gebrauchsobjekten fertigt Bielnicki-Helms auch Skulpturen. Auf ihren Objekten tauchen immer wieder Fische auf. Das seien Motive nordamerikanischer Indianer, erklärt sie.

Claudia Schlenger stellt die Welt ein wenig auf den Kopf

Neben den Stücken der Wardenburgerin dürfen sich die Gäste der Galerie auf Werke bekannter Aussteller freuen. „Claudia Schlenger stellt in ihren aktuellen Bildern die Welt ein wenig auf den Kopf“, erzählt Hollmann. In den Werken von Gertje Kollmann seien Motive oft zu erkenn, mitunter aber auch nur zu erahnen. In der aktuellen Ausstellung von Petra Timmas gehe es um Orte, die Spuren menschlichen Lebens zeigen, so Hollmann. „Die Natur nimmt wieder in Besitz, was ihr überlassen wird.“

Das Keramikangebot vervollständigen Margret und Wolf Ewert. „Ich bringe dieses Mal ein total kitschiges Hühnchen mit“, macht Wolf Ewert neugierig. Zudem arbeite er an einem „Rundumschlag“. „Der setzt sich unter anderem aus einem Pferd auf Rollen, einem Schiff und einem Heißluftballon zusammen. Ich hoffe, ich bekomme es bis Sonntag fertig.“

Die Ausstellung „Vielfalt“ ist zu den Öffnungszeiten der „Galerie.4“ (donnerstags bis samstags von 15 bis 17.30 Uhr sowie sonntags von 13 bis 17.30 Uhr) zu sehen. Interessierte finden zudem Informationen unter www.galeriepunktvier.de.