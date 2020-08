Neue Ärztinnen sorgen für frische Farbe

Renovierung der Praxis läuft / Eröffnung am 1. Oktober / Derzeit schon Hausbesuche möglich

+ © Schneider Wenn nicht gerade Handwerker vor Ort sind, ist es ruhig in der Neerstedter Arztpraxis: Erst am 1. Oktober öffnet sie für Patienten. © Schneider

Neerstedt – Statt Anamnese, Blutabnahme und Ultraschall stehen in der Neerstedter Arztpraxis derzeit das Wändestreichen, Fußbodenverlegen und der Fensteraustausch auf dem Programm. Denn mit dem Wechsel der Ärzte sollen auch die etwa 140 Quadratmeter an der Heuberge in neuem Glanz erstrahlen. „Die Praxis ist 34 Jahre alt. Da ist eine Renovierung notwendig“, berichtet Dr. Silke Schumann-Binarsch.