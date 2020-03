Neerstedter Kinder feiern Weltgebetstag

Ab nach Afrika: Am Weltgebetstag in Neerstedt, zu dem Pastorin Claudia Hurka-Pülsch (l.) eingeladen hatte, lernten die Kinder viel über das Leben in Simbabwe. Foto: Rinne

Neerstedt – „Sali Bonani“ schallte es allen, die am Sonnabend den Kindergarten „Unterm Regenbogen“ in Neerstedt betraten, fröhlich aus 17 Kinderkehlen entgegen. Dort feierten die Mädchen und Jungen gemeinsam mit Pastorin Claudia Hurka-Pülsch sowie 13 Teamern den Weltgebetstag für Kinder.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand in diesem Jahr das Land Simbabwe. „Sali Bonani“ bedeutet dort „Guten Tag“. Mit einem Flugzeug reisten die Kinder symbolisch in den südafrikanischen Staat. Während des Vormittags lernte die jungen Teilnehmenden auf spielerische Art und Weise den schweren Alltag ihrer Altersgenossen in Simbabwe kennen. Sie erfuhren, dass die meisten Kinder dort nicht in Betten schlafen, sondern auf einer einfachen Matte. In verkleinerter Form flochten die Sechs- bis Zehnjährigen am Sonnabend solche Schlafmatten, die sie anschließend mit nach Hause nehmen konnten.

Wie auch in Deutschland spielen die afrikanischen Mädchen und Jungen gern Fußball – allerdings weder auf grünem Rasen noch mit einem WM-Ball der Marke Derbystar. In Simbabwe spielen die Kinder auf Sandboden. Wie mühsam es ist, einen Ball aus einem Gummihandschuh und Stofffetzen herzustellen, erfuhren die Grundschulkinder in einer weiteren Aktion. Ebenso probierten sie das Grundnahrungsmittel Sadza – Maisbrei – und versuchten, Wasser in Eimern zu balancieren.

Neben den vielen anschaulichen Praxisbeispielen hatte Pastorin Claudia Hurka-Pülsch auch eine Bibelgeschichte in die Veranstaltung eingebettet. Sie stammt aus dem Johannes-Evangelium und handelt von der Heilung am Teich Betesda. Aus dieser Erzählung kommt auch das Motto des Weltgebetstags „Steh auf und geh!“.

Für die Helfer bedeutete der Weltgebetstag für Kinder eine aufwendige Vorbereitung, die mit einem Seminar für ausgewählte Teamer bei der Evangelischen Jugend Oldenburg begann und sich in mehreren Teambesprechungen vor Ort in der Gemeinde Dötlingen fortsetzte.