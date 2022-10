Neerstedter Familie besitzt seltenes BMW Cabrio in dritter Generation

Von: Leif Rullhusen

Die dritte Generation: Luca Wübbenhorst mit Goofy und dem BMW 700. © Rullhusen, Leif

Seit 52 Jahren ist das BMW 700 Cabrio in Besitz der Neerstedter Familie Wübbenhorst. In dritter Generation sitzt nun Luca Wübbenhorst hinter dem Lenkrad des Oldtimers.

Neerstedt – Zu ihrem 18. Geburtstag und bestandenen Führerschein bekam Bärbel Wübbenhorst ihr BMW 700 Cabrio geschenkt. Das war vor 52 Jahren. Inzwischen sitzt Enkel Luca hinter dem riesigen Lenkrad des kleinen roten Flitzers – in der dritten Generation.Seit dem Jahr 1970 begleitet das Schmuckstück die Wübbenhorsts. „Es ist inzwischen ein Stück Familiengeschichte“, sagt Axel Wübbenhorst. „Meine Mutter Bärbel hat darin sogar meinen Vater kennengelernt“, ergänzt seine Frau Esther.

Als ihre Mutter vor 19 Jahren starb, landete der BMW bei Esther und ihrem Mann in Neerstedt. Da hatte er allerdings zuvor viele Jahre eingemottet und unbeachtet in einer Scheune verbracht. Entsprechend schlecht war der Zustand des Cabrios. „Wir haben ihn von Grund auf saniert“, berichtet Axel Wübbenhorst. Er zerlegte das Auto in seine Einzelteile, ließ die Karosserie sandstrahlen, brachte Technik und Motor auf Vordermann. Außerdem bekam das Cabrio ein komplett neues Interieur und Verdeck. Zweieinhalb Jahre nahmen die Arbeiten in Anspruch. Schwierig war vor allem die Ersatzteilbeschaffung für das extrem seltene Modell. Gerade einmal 2 500 Exemplare verließen nämlich zwischen 1959 und 1965 die Fertigungshallen des Karosseriebauers Baur in Stuttgart. Rund 500 – fast ausschließlich Coupés – soll es weltweit noch geben. Das Cabrio von Esther und Axel Wübbenhorst stammt aus dem Jahr 1963. „Inzwischen bekommt man viele Karosserieteile gar nicht mehr oder nur noch im Tausch“, erklärt er. Für die Restauration hatte er sich eigens einen zweiten BMW als Teileträger gekauft. „Der Keller ist deshalb noch immer voll mit Ersatzteilen“, berichtet er. Gebraucht hat er sie bislang nicht. Seit der Restaurierung läuft der BMW absolut zuverlässig.

Wie selten das Auto ist, hat Luca vor kurzem in Harpstedt erfahren. „Auf dem Koems-Parkplatz hat mich ein ehemaliger Freund meiner Großmutter angesprochen, weil er das Auto wiedererkannt hat“, erzählt er. Seit Luca einen Führerschein hat, müssen sich seine Eltern den Oldtimer häufiger mit ihrem ältesten Sohn teilen. Sein jüngerer Bruder Noah muss sich noch chauffieren lassen. Er ist erst 15.

Manchmal steigt sogar die gesamte Familie zu einer Fahrt ins Grüne in den kleinen BMW – einschließlich Deutsch-Drahthaar-Mischling Goofy. „Vier Personen und Hund passen hinein“, versichert Axel. Dann hat der 40 PS leistende Zweizylinder-Boxermotor im Heck das Autos doch etwas zu kämpfen. „Normalerweise fahrt sich der Motor aufgrund des geringen Gewichts richtig sportlich“, erklärt er. Nur 650 Kilo bringt der Oldtimer leer auf die Waage. Etwas gewöhnungsbedürftig ist allerdings die Bedienung. Das Getriebe ist unsynchronisiert und die Arbeit des Fahrers wird weder von einem Bremskraftverstärker noch von einer Servolenkung unterstützt. „Genau dieses ursprüngliche Fahren macht den Reiz aus“, sagt der Familienvater.

Dem stimmt sein Sohn zu. Und so wird das rote Cabrio auch in der nächsten Generation in Besitz der Familie Wübbenhorst bleiben. „Auf jeden Fall so lange es Benzin gibt“, sagt Luca.

Überschaubar: Als Cockpits noch Arrmaturenbretter waren. © Rullhusen, Leif

Ein klassischer Rücken. © Rullhusen, Leif