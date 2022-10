Neerstedter Bühne stellt ihr aktuelles Theaterprogramm vor

Von: Leif Rullhusen

Elise Plietsch feiert ihren 90. Geburtstag auf der Neerstedter Bühne. © Annika Stolle

In einer Woche geht es los: Die Neerstedter Bühne macht sich nach langer Corona-Pause startklar für eine neue, ganz besondere Saison.

Neerstedt – Im Foyer stapeln sich Kisten mit Getränken und Kartons mit dem druckfrischen Theaterprogramm. An den Wänden hängen seit ein paar Tagen aktuelle Bilder der Sandkruger Künstlerin Dagmar Neumann. Alles ist geputzt und vorbereitet: Die Neerstedter Bühne macht sich startklar für eine neue, ganz besondere Saison.

Saisonstart mit Jürgen Henne

„Nach zweieinhalb Jahren Pause öffnen wir endlich wieder unsere Vorhänge“, erzählt die erste Vorsitzende des Theaterträgervereins, Annika Stolle, voller Vorfreude. Bis auf wenige Vorstellungen in diesem Frühjahr hatte der Spielbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie komplett geruht. Nun steht die kommende Spielzeit in den Startlöchern. In einer Woche feiert die Bühne mit dem Auftritt von Jürgen Henne Premiere. In seinem Soloprogramm „Allein in der Sauna“ stellt der Schauspieler am Samstag, 29. Oktober, ab 20 Uhr in Neerstedt sein komödiantisches Talent unter Beweis. Den Kontakt zu Henne hatte Dieter Kruse geknüpft, der mit der „Kosorsbarger Speeldeel“ im Februar in Neerstedt auftritt.

„Rabe Socke“ tritt drei Mal auf

Richtig eng auf und hinter der Bühne könnte es am darauffolgenden Samstag werden. Gleich vier Aufführungen sind am 5. November geplant. Drei Mal wird „Rabe Socke“ den Nachwuchs unterhalten, bevor der Gitarrist Martin von Maydell am Abend vor sein Publikum tritt. „Das wird ein voller Tag, aber wir bekommen das hin“, ist sich Stolle sicher. Eigentlich sollte das „Mobile Figurentheater Bremen“ die Geschichten des Raben nur zweimal erzählen. „Weil diese beiden Vorführungen schon nahezu ausverkauft sind, haben wir eine dritte dazwischengeschoben“, so die Vereinsvorsitzende. Und zwar so kurzfristig, dass sie nicht im Programmheft zu finden ist. Neben den beiden Auftritten von „Socke“ um 10 und 16 Uhr gibt es nun noch einen zusätzlichen um 14 Uhr.

Maydell wollte eigentlich vor zwei Jahren sein 40. Bühnenjubiläum in Neerstedt feiern. Weil das die Corona-Viren verhinderten, dachte sich der Huder Gitarrist, Liedermacher und Douglas-Adams-Fan, dass eine Feier zum 42. sowieso viel passender wäre.

Leonard Cohen und Dornröschen

Weiter geht es mit einem Meister der Melancholie: Die Bremer Band Lichtenstein um den Sänger Effi Geffken präsentiert am Samstag, 26. November, Titel des legendären Musikers Leonard Cohen. „Die charmant-rauhe, manchmal knarzige Stimme Geffkens und eine einfühlsame instrumentale Begleitung lassen einen unterhaltsamen Abend erwarten“, schreibt die Bühne in ihrem Programmheft.

Besonders lange mussten Stephanie Müller und Jonas Gudegast auf ihren Auftritt in Neerstedt warten. Das Duo „twinkle...“ war mit seinem musikalischen Bühnenstück „Dornröschen. Schlaflos im Schloss“ schon für 2019 gebucht, musste krankheitsbedingt aber absagen. Den Nachholtermin vereitelte dann die Pandemie. „Jetzt ist ein Neustart für den 3. Dezember geplant“, berichtet Stolle.

Jede Menge plattdeutsche Stücke

Selbstverständlich dürfen sich die Besucher auch auf eine ganze Reihe plattdeutscher Stücke freuen. Los geht es im neuen Jahr am Dreikönigstag mit der „Speelkoppel“. Vier Mal führen die Akteure des Dötlinger Bürger- und Heimatvereins die Komödie „So weer dat nich plaant“ auf. „De Spaaßmaker“ aus Großenkneten unterhalten ihr Publikum ebenso oft mit dem Stück „Dat Paradies is annerswo“. Die „Korsorsbarger Speeldeel“ aus Achternmeer zeigt „Herkules de Prachtbull“ ausschließlich am 5. Februar und die „Speelkoppel Hoyerswege“ zwei Mal im März ihren Dreiakter „Leevlust un Waterschaden“.

Elise Plietsch feiert ihren 90. Geburtstag auf der Bühne

Was wäre eine Saison der Neerstedter Bühne ohne ein Dötlinger Original? Ganz spontan sagte Elise Plietsch für zwei Auftritte zu. „Diner für Elise“ heißt das Stück rund um den 90. Geburtstag der resoluten Frau. Ähnlichkeiten mit einem Silvesterklassiker sind dabei durchaus beabsichtigt.

Ein Vortrag von Marion Knaths anlässlich des Weltfrauentages rundet das Angebot des Theaters ab. Die Unternehmensberaterin, Trainerin und Autorin verrät ihrem Publikum unter anderem, wie sich Unterschiede in männlicher und weiblicher Kommunikation auf Aufstiegschancen auswirken. „Auch wenn sich diese Veranstaltung vor allem an Frauen richtet, dürfen sich selbstverständlich auch Männer dazwischen mischen“, erklärt Stolle.

Tourneetheater Ruge zu Gast in Neerstedt

Mit drei Veranstaltungen ist das Tourneetheater Ruge in Neerstedt zu Gast. Es übernimmt die komplette Organisation einschließlich des Ticketverkaufs für Auftritte des Capstan Shanty Chors am 4. Dezember, Ingo Appelts am 2. März sowie der „Rascals Rock’n’Roll Show“ am 25. März. Für alle übrigen Veranstaltungen ist eine Kartenreservierung direkt bei der Neerstedter Bühne per Telefon, WhatsApp (beide unter 04432/1604), E-Mail (info@neerstedter-buehne.de) oder im Internet (www.neerstedter-buehne.de) möglich. Dort finden Interessierte auch das komplette Programm mit Uhrzeiten.

Theaterchefin Annika Stolle fiebert der Saisonpremiere in einer Woche entgegen. © Rullhusen, Leif