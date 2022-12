Neerstedter Bühne hat ihr Theaterprogramm erweitert

Von: Leif Rullhusen

Elise Plietsch feiert ihren runden Geburtstag drei Mal auf der Neerstedter Bühne. © Annika Stolle

Ein bunter Fisch und ein runder Geburtstag: Weitere Auftritte von Elise Plietsch und dem „Mobilen Figurentheater Bremen“

Neerstedt – Seit zwei Monaten öffnet sich der Vorhang der Neerstedter Bühne nach der langen Corona-Pause wieder regelmäßig. Die Vorsitzende des Theaterträgervereins, Annika Stolle, blickt zufrieden auf den Saisonstart zurück. „Schon die ersten Veranstaltungen waren richtig gut besucht“, berichtet sie. Das „Mobile Figurentheater Bremen“ betrat mit dem „Raben Socke“ aufgrund der großen Nachfrage gleich vier Mal die Bühne in Neerstedt. Eigentlich waren nur drei Aufführungen geplant. Weil die aber schnell ausverkauft waren, schob Stolle noch eine weitere dazwischen. „Der Zulauf war überwältigend“, freut sie sich.

Birgit Neemann lässt die Puppen tanzen

Deshalb hat Stolle die Puppenspielerin Birgit Neemann mit ihrem „Mobilen Figurentheater“ nun noch einmal für die laufende Saison verpflichtet. Am Samstag, 11. März, lässt die Bremerin in Neerstedt erneut ihre Puppen tanzen. Um 10.30 Uhr, 14 Uhr und um 16 Uhr betritt sie die Bühne – dieses Mal allerdings mit ihrem Regenbogenfisch Harald. Der lebt mit seinen Freunden in den Tiefen des Meeres und überwindet dort mit ihnen verschiedene Schwierigkeiten. Die poetisch-witzige Geschichte aus der Feder von Marcus Pfister eignet sich für Kinder ab drei Jahren.

Ein Dötlinger Original auf der Bühne

Ein Dötlinger Original wird die Bühne ebenfalls stärker frequentieren, als im Programmheft ursprünglich angekündigt. Elise Plietsch feiert ihren 90. Geburtstag jetzt gleich drei Mal vor Publikum. „Dinner für Elise“ heißt das Stück, in dem es Antworten auf so wichtige Fragen geben könnte, wie zum Beispiel „Hat Elise ihre große Liebe gefunden?“, „Konnte sie ihr Aussehen ein weiteres Jahr konservieren?“ oder „Von welcher Großwildsafari stammt der Tiger auf dem Bild?“. Eigentlich wollte die schrullig-schrille Dame mit der orangenen Kittelschürze nur am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr und Sonntag, 26. Februar, um 15 Uhr auftreten. Nun ist sie auch am dazwischenliegenden Samstag ab 15 Uhr zu sehen. „Für die beiden ursprünglich vorgesehenen Auftritte sind schon sehr viele Karten verkauft“, begründet Stolle den zusätzlichen Termin.

Plattdeutsche Saison startet im Januar

Ebenfalls gut angelaufen sei der Vorverkauf für die plattdeutschen Stücke, erzählt sie. „Es sind aber überall noch ein paar Plätze frei“, verspricht die Theaterchefin. Am Freitag, 6. Januar, startet die Neerstedter Bühne mit der Speelkoppel des Dötlinger Bürger- und Heimatvereins in ihre plattdeutsche Saison. Die Besucher dürfen sich anschließend auf eine ganze Reihe von heimatlichen Komödien freuen. Neben den Dötlinger Akteuren werden auch „De Spaßmaaker“ aus Großenkneten, die „Korsorsbarger Speeldeel“ aus Achternmeer und die „Speelkoppel Hoyerswege“ die Bühne in Neerstedt betreten.

Zurückhaltende Besucherresonanz

Zurückhaltend war die Besucherresonanz in den beiden zurückliegenden Monaten bei dem Konzert der Bremer Band „Lichtenstein“ sowie dem Auftritt von „Twinkle“. „Das sind neue Gruppen, die sich bei uns erst etablieren müssen. Das Publikum war von beiden Veranstaltungen total begeistert“, erklärt die Theaterchefin. Deshalb hat Stolle sowohl „Lichtenstein“ als auch „Twinkle“ für die kommende Saison 2023/24 bereits wieder engagiert.

Karten für sämtliche Veranstaltungen können direkt bei der Neerstedter Bühne per Telefon, Whatsapp (beides unter 04432/1604), E-Mail (info@neerstedter-buehne.de) oder im Internet (www.neerstedter-buehne.de) bestellt werden. Dort finden Interessierte auch das komplette Programm einschließlich sämtlicher Uhrzeiten.