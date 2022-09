Neerstedter Bildhauer Hossein Razagi beteiligt sich an „Dötlinger Gartenkultour“

Von: Leif Rullhusen

Der Künstler und sein Objekt: Hossein Razagi vor seinem Freundschaftsstein auf dem alten Dötlinger Friedhof. © Rullhusen, Leif

Seit Mai dieses Jahres ist eine riesige Skulptur von Hossein Razagi – der Freundschaftsstein – im Rahmen der „Dötlinger Gartenkultour“ auf dem alten Friedhof in Dötlingen zu sehen. Weitere, kleinere Exemplare präsentiert er am 3. Oktober in seinem Garten in Neerstedt.

Neerstedt/Dötlingen – Wissenschaftlich ist die These umstritten, für den Neerstedter Bildhauer Hossein Razagi ist sie aber eine schöne Vorstellung. Eine, die ihn zu seinem bisher wohl größten Kunstwerk inspirierte. Seit Mai dieses Jahres ist eine riesige Skulptur von ihm – der Freundschaftsstein – im Rahmen der „Dötlinger Gartenkultour“ auf dem alten Friedhof in Dötlingen zu sehen.

Gemeinsamer Ursprung der verschiedenen megalithischen Kulturen

„Sie ist an die Megalith-Steine angelehnt, die in dieser Region häufig vorkommen“, erklärt der Künstler. „Diese Steine gibt es auf der ganzen Welt. Die verschiedenen megalithischen Kulturen haben einen gemeinsamen Ursprung“, ist Razagi sich sicher. Heute gebe es hingegen unzählige Kulturen und Religionen. Dadurch seien die Menschen gespalten. „Ursprünglich gab es nicht so viele Glaubenskonflikte. Es wäre schön, wenn wir hier ein Stück zurückgehen und uns wieder annähern.“ Der Freundschaftsstein solle aufgrund seiner verschiedenen Farben und Strukturen symbolisieren, dass alle Menschen, unabhängig von Farbe und Aussehen eins sind.

Mit Kaninchendraht bespannt und dann laminiert

Zwei Jahre hat Razagi von der Idee bis zur Vollendung seines Werkes im Garten seines Hauses gebraucht. „Natürlich habe ich nicht durchgehend daran gearbeitet“, erklärt er. Zunächst schweißte der Bildhauer eine Konstruktion aus Eisenstangen und bespannte sie mit Kaninchendraht. Anschließend laminierte er das etwa vier Meter lange und zweieinhalb Meter hohe Gestell mit Glasfasergewebe und Epoxidharz. Damit es nicht zu schwer wird und sich bewegen lässt, entfernte er die Metallstruktur anschließend. 150 Kilo bringt der Freundschaftsstein dennoch auf die Waage. Er lasse sich aber alleine bewegen und zu zweit sogar tragen, versichert der Künstler. Zum Abschluss bekam das Kunstobjekt einen speziellen Anstrich in verschiedenen UV-Licht-Farben. Die lassen die Skulptur im Dunkeln besonders eindrucksvoll leuchten.

Weitere Exemplare im Garten des Künstlers

Der Freundschaftsstein ist die größte, aber bei Weitem nicht einzige Megalith-Skulptur des Neerstedter Bildhauers. Besucher des dritten Aktionstages der „Dötlinger Gartenkultour“ am Montag, 3. Oktober, können sich die weiteren Exemplare im Garten des Künstlers anschauen. Sie sind ausnahmslos kleiner als das Exemplar auf dem Friedhof, ansonsten aber identisch. Von 11 bis 18 Uhr öffnet Razagi seine Türen für Kunstinteressierte. Dort präsentiert er weitere Objekte seines bildhauerischen Schaffens. Zudem wird die junge Künstlerin Christina Dardes dort Exponate zeigen. Für musikalische Unterhaltung im Garten des Bildhauers werden Mirjam Schulze und Mohsen Nejadi auf der Geige sowie dem Daf, einer arabischen Rahmentrommel, sorgen. Eintritt nimmt Razagi nicht.

Für ein Jahr auf dem alten Friedhof

Wie lange der Freundschaftsstein auf dem ehemaligen Dötlinger Friedhof bleiben wird, steht noch nicht fest. „Ursprünglich sollte er nur sechs Monate bleiben“, berichtet Razagi. Inzwischen habe die Gemeinde den Zeitraum aber auf ein Jahr verlängert. Ob er danach einen neuen Standort bekomme, stehe noch nicht fest.

Beeindruckend: Besonders interessant wirkt die Skulptur im Dunkeln. © Hossein Razagi