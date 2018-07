Jugendfeuerwehr wächst dank Ferienpass

Neerstedt - Von Holger Rinne. Als Jost Poppe am späten Sonnabendnachmittag vor dem Feuerwehrhaus in Neerstedt aus dem Löschfahrzeug ausstieg, war er sichtlich geschafft. „Die Hose der Schutzkleidung ist vierlagig. Da kommt man bei dem Wetter ganz schön ins Schwitzen“, erklärte er. Gemeinsam mit Maik Cording und Partick Köhrmann hatte der Jugendfeuerwehrwart der Neerstedter Brandschützer die Ferienpassaktion organisiert.

Die Kinder hingegen waren kaum zu bremsen. Sie stürmten auf die wartenden Eltern zu, um von den Erlebnissen des Nachmittags zu berichten. Mit zehn Teilnehmern war die Aktion ausgebucht.

Nachdem die Betreuer ihnen einen Schutzhelm verpasst hatten, starteten sie um 14 Uhr mit zwei Einsatzfahrzeugen zur Rehtränke „Auf der Grad“. Dort erfolgte zunächst eine Einweisung in die Gerätschaften, um danach mit vereinten Kräften eine Wasserversorgung aufzubauen. Die Pumpe musste mit den Schläuchen und dem Löschfahrzeug verbunden werden. Das Wasser wurde zum „Löschangriff“ aus der Rehtränke gepumpt, danach aber direkt mit dem Strahlrohr in den Teich gespritzt. „Wir wollen den Kindern ja auch zeigen, dass wir verantwortungsvoll mit dem Wasser umgehen“, betonte Poppe.

„Der Nachmittag war so super. Dass wir mit dem Schlauch spritzen durften, fand ich am besten“, schwärmte Malina Gertsner. Das Mädchen war von der Ferienpassaktion derart begeistert, dass sie unbedingt in die Jugendfeuerwehr eintreten will.

„Mädchen sind mutiger als Jungs“

„Mädchen sind generell mutiger und begeisterungsfähiger als Jungs“, kommentierte Jost Poppe. „Kinder können ab zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr eintreten“, ergänzte er.

Malin ist sich sicher: „ Noch bin ich neun, aber im September will ich unbedingt zur Jugendfeuerwehr – da führt kein Weg dran vorbei!“ Ihr stolzer Vater, Tim Martin Gerstner, ist seit Februar Vorsitzender des Turnvereins Neerstedt und klärte die Möglichkeiten noch an Ort und Stelle mit dem Jugendfeuerwehrwart ab.

Mit Malina wird die Jugendfeuerwehr Neerstedt ab September wohl 26 Mitglieder haben.